Разрыв инвестдоговора на реконструкцию Харьковской площади обойдется киевлянам в 670 млн гривен

Глава Комітету Верховної Ради України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Володимир Стретович під час Віденського балу в будівлі Національної опери в Києві у суботу, 2 грудня 2006 р. Бал був ініційований Посольством Австрії в Україні. Серед гостей були присутні як зірки вітчизняного шоу-бізнесу, так і відомі українські політики. Фото Дмитра Стаховського

В конце 2019 года суд постановил взыскать с Киевской горгосадминистрации (КГГА) и Киевсовета 24,46 млн долларов в пользу ООО “Киев Терминал”. Речь идет о компенсации убытков, понесенных инвестором, с которым расторгли договор на комплексную реконструкцию Харьковской площади.