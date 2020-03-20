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Разрыв инвестдоговора на реконструкцию Харьковской площади обойдется киевлянам в 670 млн гривен

20 марта 2020 | 08:23

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В конце 2019 года суд постановил взыскать с Киевской горгосадминистрации (КГГА) и Киевсовета 24,46 млн долларов в пользу ООО “Киев Терминал”. Речь идет о компенсации убытков, понесенных инвестором, с которым расторгли договор на комплексную реконструкцию Харьковской площади.


 Департамент экономики и инвестиций КГГА формально попытался обжаловать это решение в апелляционной инстанции, но 25 февраля 2020 года соответствующую жалобу оставили без движения, так как юристы департамента “не смогли  правильно рассчитать сумму судебного сбора” – заплатили в 4 раза меньше. Компанию, которая отсудила у городского руководства более 670 млн гривен (эта сумма, вероятно, будет выплачена из бюджета Киева) раньше связывали с окружением мэра Одессы Геннадия Труханова. Сейчас ею официально владеет известный грузинский бизнесмен Тамаз Сомхишвили.


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