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Да здравствует карантин!
20 марта 2020 | 16:07 , Олег Ельцов. ТЕМА
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Мне этот карантин начинает нравиться. Сегодня нужно было в город: сел на вел, смотался, ни тебе пробок, ни суеты, масса людей ходит пешком, ездит на великах. У меня дорога в оба конца 13+13 км заняла час. Общественным транспортом этот маршрут занимал 1,2 часа, при том, что живу рядом с метро.
Народ стонет от тягот карантина. Тетушка по ТВ (лет 50, без лишнего веса) живописует свои страдания: ей нужно попасть на одну маршрутку, а потом (внимание!) еще од Майдана Независимости до Бессарабки добираться. Да е-моё: это ж пешком 10 минут! По центру вообще передвигаться следует исключительно на своих двоих. Закрытие метро - глупость, конечно. Но вообще-то из любой точки Киева в центр - не более двух часов пешком. На веле - это вообще зачастую быстрее, чем на авто в пробках. К тому же веломаршрутов уже масса.
Одно опечалило: не заметил бодрых граждан с палками для скандинавской ходьбы. Сегодня это ж в трэнде, как веганство и йога. Граждане, комон - есть отличный повод попрактиковаться. Имея некоторый опыт треккингов смело заявляю: любой человек без патологий в состоянии пройти за день в несложном трекинге типа наших Карпат 20-30 км с рюкзаком весом 15-25 кг. Это с рюкзаком, это вверх-вниз! Короче: карантин - отличный повод начать новую счастливую жизнь на своих двоих, а не толкаться в транспорте, а потом - душных спортзалах. Так веселее и полезнее.
Ну а велосипед - маст хэв, конечно. Да и палаточку с газовой горелкой не помешает иметь. Как все успели убедиться - случаи бывают разные.
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