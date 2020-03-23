Эпидемия идиотизма и популизма. Что будет завтра?..

23 марта 2020 | 08:45 , Олег Ельцов. ТЕМА

Да все то же, что и сегодня: популисты будут пугать идиотов, кладбища продолжат работу с номинальной нагрузкой, трупов на улицах не появится. Властям с каждым днем все сложнее будет убеждать лохторат, что всем грозит неминуемая смерть, и только чрезвычайные меры спасут человечество. В итоге окажется, что апокалипсис не наступил. Все спишут на чрезвычайную эффективность карантинных мер и жуткого по экономическим последствиям локауата планетарного масштаба. Популисты останутся при власти, а идиоты возрадуются, что метро открыли и можно снова давиться в забитых под завязку маршрутках. Миллионы станут беднее, единицы здорово нагуляют капиталец на закупках ненужных масок, перчаток, тестов и аппаратов вентиляции легких, как когда-то разбогатели на закупке Тамифлю.

Итальянский кошмар и невидимые горы трупов

Заканчивался третий месяц планетарной пандемии коронавируса и неделя карантинных мер в Украине. Информационное пространство всего мира буквально переполнено коронаспамом. Но картинок с горами трупов, репортажей из забитых моргов и падающих от усталости медиков все нет. Рассказы «очевидцев» о том, как в Китае люди буквально умирают на улицах, и обессиленные медики не в состоянии их спасти, сменило фото якобы из итальянского Бергамо. Вот они: колонны военных грузовиков, якобы забитых гробами, вы же сами все видите на фотографии (одна беда: первоисточник доселе не установлен, гробов никто не видел, да и картинка фактически одна-единственная, а ведь вирус продолжает выкашивать итальянское население со страшной силой!)

Все активно обсуждают жуткий падеж итальянцев, пребывая в уверенности, что территория Италии вот-вот превратится в погост с 60 миллионами новых могил. Хотя ни один факт этого не подтверждает. Смотрим на статистику: за прошлый год в Италии умерло без малого 600 тысяч человек, это чуть меньше 2000 в день. В этом году рекордная смертность от коронавируса зафиксирована 21 марта – 793 человека (22 марта уже наметилось падение смертности). При этом, сами же итальянские медики отмечают, что зачастую коронавирус неоправданно вносят в графу «причина смерти». В действительности человек умирает совсем от другого заболевания, просто организм под воздействием вируса ослабевает и болезнь побеждает. Перефразируя товарища Сталина «не важно от чего умирают – важно как выставляют диагноз».

Заметим: Италия – на десятом месте в мире по продолжительности жизни, соответственно, там слишком много стариков с ослабленной сопротивляемостью организма. Ну а о качестве итальянской медицины специалисты отзываются крайне нелицеприятно. То есть ни о какой вспышке смертности от коронавируса в Италии речь не идет. В прошлые годы больше умирало под воздействием вирусов иных видов гриппа и по иным причинам. Разница в одном: никто границ не перекрывал, не трещал круглосуточно в СМИ и не устраивал локаут.

Впрочем, объективные данные не подтверждают сообщений о том, что жизнь в Италии замерла. Смотрим на масштабы судоходства в прибрежных водах Италии, а также на ситуацию в воздушном пространстве. Да, в сравнении с остальными европейскими странами авиасообщение не столь интенсивное, но оно есть. Самое любопытное, что авиасообщение над Европой практически замерло только в небе одной страны: это наша Родина! Что не так с Украиной: у нас вспышка коронавируса или мы самая богатая европейская страна, которая может позволить себе такой удар как остановка авиасообщения?..

Итак, из всего вышеизложенного следует единственно правильный вывод: итальянская коронакатастрофа – фейк.

Ситуация в мире

По результатам вчерашнего дня вирусная вспышка в Италии, которой не было, пошла на спад. Число смертей 22 марта с диагнозом «коронавирус» впервые меньше дня предыдущего. Чего и следовало ожидать, исходя из статистики смертности в иных странах-эпицентрах вирусной инфекции.

Как всем известно, в Китае про этот вирус уже забывают, в Южной Корее и Японии тоже. Мир не первый день пугают ситуацией в далеком загадочном Иране. Но, что касается вспышки коронавируса – ее там тоже не было, как не было и огромного числа смертей. Статистика беспощадна: 1500 умерших за все время, за сутки – чуть больше 100 человек. Ни о какой эпидемии речь не идет, о катастрофическом росте умерших тоже. Все – в пределах среднегодовой нормы умерших от иных видов гриппа. Италия, Испания, Франция и прочие развитые страны, предпринявшие драконовские карантинные меры также не могут «похвастаться» цифрами смертности: они исчисляются сотнями. Но это не вспышка: это норма. Увы, люди всегда умирали и будут умирать от всевозможных видов гриппа и прочих болезней. И это никоим образом нельзя сопоставлять с последствиями от реальных, а не фейковых эпидемий инфекционных болезней: «испанки», кори и оспы. Даже при недавней вспышке очень опасной Эболы не предпринималось подобных ограничительных мер. Тем не менее, Эбола была локализована и отступила.

Как не «прискорбно», не отмечено повышенной смертности и в тех странах, которые прибегли к весьма мягким мерам по сдерживанию «пандемии»: Нидерланды, Великобритания, Беларусь… Они, в отличие от Украины и большинства стран Европы не ступили на путь уничтожения экономики, при этом коронаармагедон к ним не пришел. В штатном режиме работают кладбища Австралии, Африки, американских стран. В России, которая в отличие от украинских властей отказалась закрывать метро в 11-миллионной Москве также все спокойно. Менее 400 инфицированных, ни одного покойника.

ВОЗ – возбудитель общепланетарной паники

Так о какой пандемии нам твердят день и ночь? Разберемся с семантикой слова. Вот что утверждает Википедия: «Под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый[2][3], повальный[4] характер, поражающую значительную часть всего населения». У ВОЗ своя трактовка: «Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом».

Как видим, для ВОЗ достаточно заявить о пандемии в случае, когда единичные факты заражения выявлены в разных странах, а у населения нет иммунитета к новому вирусу. Но к каждому новому вирусу гриппа изначально нет иммунитета. Так в чем же «катастрофичность» сегодняшней ситуации?

Не из этой ли подмены понятий в исполнении ВОЗ по миру пошла гулять корона-паника?.. Не станем гадать, а обратимся к данный той же ВОЗ на предмет смертности от разновидностей гриппа в минувшие годы. По официальным данным ежегодно по этой причине умирало порядка 650 тысяч человек. То есть в среднем по 50 тысяч в месяц. И вот к нам пришел страшный корона-грипп. И он в режиме пандемии, по утверждению того же ВОЗ, свирепствует на планете вот уже три месяца. Каков результат? По данным ВОЗ – 13 тысяч. За три месяца. Это около 4 тысяч в месяц! Экстраполируем цифру и получаем … 48 тысяч за год.

Стоп! Это же в 12 раз меньше всех волн гриппа, которые прокатились по Земле в минувшие годы. Представители секты «Мы все умрем от коронавируса!» могут возразить: мы только в начале пути, новый вирус еще не развернулся в полную силу. С этим можно было бы согласиться, если бы статистика трех месяцев не показала, что вспышка маловероятна, никакого экспоненциального роста жертв не будет.

Безусловно, люди будут умирать, как и в прошлые годы, от иных типов вирусов гриппа, но ситуация не выглядит столь драматично, как в режиме нон-стоп нам рисуют политики и СМИ. И в этой ситуации следует не перекрывать метро и рассаживать пассажиров по 10 человек в автобусе под присмотром двух полицейских, а смириться и дать населению переболеть, выработать иммунитет. Те, кто заболеют – пойдут на больничный, при осложнениях – лягут в клиники. Да, старики, как всегда, под особой угрозой – их организм утратил способность сопротивляться с той же силой, что у молодых. Так давайте позаботимся о них, разумно ограничим их контакты с внешним миром, организуем доставку продуктов, медицинские осмотры на дому, упростим общение с коммунальными и прочими службами. Все это обойдется на порядки дешевле, чем идиотское блокирование всей экономической жизни страны.

Украина: жизнь не по средствам

Все эти очевидные, лежащие на поверхности факты не останавливают украинские власти. У нас предпринимают беспрецедентные меры по сдерживанию неизбежного распространения коронавируса. Мотивы такого административного угара сложно найти. Я вижу одно объяснение: желание нажить максимальный политический капиталец на волне всемирного хайпа. Власть, подрастратившая популярность, хочет понравиться избирателю с новой силой. А избиратель до икоты напуган смакованием несуществующих ужасов эпидемии по всему миру. Но убеждать его в том чего нет с каждым днем все труднее. Как говорил герой мультфильма: «Кажется, они начинают догадываться…» Согласитесь, трое умерших украинцев от коронавируса течение недели – слабый аргумент для оправдания перекрытия транспортного движения и парикмахерских, волны увольнений в стране, которую сложно отнести к разряду богатых.

Думает ли власть о последствиях локаута? Сомневаюсь. Судите сами: США направляет на покрытие убытков бизнеса и населения без малого триллион (!) долларов, пообещав выплатить каждому американцу по 1000 долларов. Соседняя Польша решила потратить на компенсации своим гражданам 53 миллиарда долларов! Украина с примерно той же численностью населения поднатужившись, наскребла 100 миллионов…

Таким образом власть обрекает своих граждан на нищету, обещая к тому же продолжить драконовские меры на неопределенный срок. Надеюсь, население вскоре выйдет из панического гипноза и по достоинству оценит действия популистов, которым делегировало право рулить страной.

Вас все равно обманут

Верю ли я, что наш по-детски наивный народ раскроет секрет этого незатейливого фокуса из арсенала наперсточников? Нет, конечно. Единственное, что прекрасно освоили наши политики - это искусство обмана. Наверняка, через месяц-другой, когда экономика окончательно «ляжет», а вместе с ней и гривна, вожди нации выскочат перед своим народом на белых скакунах и констатируют: «Вот видите, благодаря нашим смелым беспрецедентным мерам вирус отступил, мы не дали ему убить сотни тысяч украинцев. Слава нам!» И оголодавший народ с радостью начнет аплодировать.

Весомым аргументом в этой общенациональной игре «Разведи лоха» станет манипуляция с данными, многократно усиленная СМИ. Правоохранители многие годы практикуют «корректировку» статистики по числу тяжких преступлений. Если человек с пятью ножевыми умирает сразу после доставки в больницу, преступление можно регистрировать не как преднамеренное убийство, а как нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть. А злоупотребление служебным положением можно расследовать, как халатность. Но ведь можно и наоборот: умер человек от хронического бронхита: запишем – смерть от коронавируса. Вероятно для этого в страну завозят сотни тысяч тестовых систем, которые (внимание!) не выявляют вирус в организме, а лишь наличие антител. То есть, вскоре мы узнаем о тясячах людей, которые являлись носителями коронавируса, переболели им. И кому это поможет за исключением политиков, которым нужно во что бы то ни стало напугать народ?.. Да, скоро мы узнаем, что в Украине масса переболевших коронавируса. От этого конечно, станет страшнее, но как это поможет тем, кто вирусом не переболел?

С аппаратами искусственной вентиляции легких – та же история. Да, их мало, да большинство тех, что есть не новы и не столь эффективны, как современные. Но у нас в стране много чего не хватает, а уж в медицине подавно. Но главное – не хватает специалистов. Аппарат ИВЛ – это не утюг, для его эксплуатации требуется высокая квалификация. Дилетант скорее убьет пациента, чем вылечит. Подобных примеров достаточно. Ну потратим мы кучу денег, ну завезем массу техники по цене от 200 тысяч долларов за аппарат, что дальше? Специалисты по их обслуживанию и эксплуатации в комплект поставки не входят. Их нужно либо переманить из других стран, что крайне сомнительно, либо обучить своих. Процесс обучения длительный: пока научим, коронавирус будет не страшен. Но ведь обучение – это не только теоретическая подготовка, это ее и опыт, на который нужны годы и годы. Вы ведь не хотите, чтобы этот опыт медик приобретал, когда вы попадете к нему в руки. К чему тогда столько болтовни про ИВЛ и нужна ли бессмысленная трата миллионов долларов?

Ответ один: все это нужно не населению, а политикам, которым следует любой ценой сохранить свою политическую жизнь и рейтинг в столь непростом кризисе, в который они же нас и загнали.

Они еще помучают нас месяц-другой, повводят дополнительных драконовских мер, чтобы народ совершенно одурел от ужаса и безденежья. А уж потом торжественно обьявят про окончательную и бесповоротную победу над злым коронавирусом. Эффект их заявления усилит снятие всех ограничений, открытие границ. Народному ликованию не будет предела: можно будет снова пользоваться транспортом, зарабатывать деньги на жизнь, тратить их на рестораны, концерты, заграничные путешествия, а не на перчатки и защитные маски.

Но это будет потом. пока эпидемия в разгаре: эпидемия идиотизма и популизма грозит перерасти в пандемию.