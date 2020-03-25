Борьба с коронавирусом: реалити-шоу затянулось

25 марта 2020 | 11:36 , Олег Ельцов. ТЕМА

Карантин в Украине действует уже 13 день, во многих областях введен режим ЧС, а там где еще не введен, карантинные мероприятия ужесточаются с каждым днем. Экономика стагнирует, маса людей, в том числе пожилых, терпят страдания, которые принес локаут. Власть не информирует население, подменяя его страшилками в СМИ. Но врать все сложнее: всплеска заболеваемости нет, обещанной смертности – тоже, хотя времени для массового заражения прошло более чем достаточно. Пора заканчивать это шоу, пока экономика не легла окончательно и миллионы людей не оказались на улицах без средств к существованию. Мы – очень бедная страна, а скоро станем нищей. За этим неминуемо последует всплеск преступности.

Мониторю профильные медведомства, институт эпидемиологии, отслеживаю интервью ведущих украинских специалистов. А вокруг – тишина и бессвязное мычание. Почему не случился всплеск заражения вирусом внутри страны, хотя домой вернулись из Европы (по версии ВОЗ – эпицентра заболевания) сотни тысяч украинцев? Нет ответа. Этот вопрос даже не ставят журналисты, общаясь с медиками. Судя по содержанию немногочисленных интервью специалистов – никто ничего не знает или боится признать очевидное: никакой пандемии нет, зато есть истерия невиданных масштабов.

За две недели после объявления карантина в Украине умер аж четвертый человек. Это несерьезно, господа! Дайте нам статистику смертности от иных болезней, сердечно-сосудистых прежде всего, и народ взвоет: караул, зачем нам тратить деньги на аппараты искусственной вентиляции легких, когда следует срочно закупать кардиооборудование! Из-за его дефицита ежегодно умирают сотни тысяч людей. Но чиновники не стенают по этому поводу на ток-шоу. А если поизучать иные сферы медицины и статистику, то окажется, что нужны аппараты исскуственная почка, нужно оборудование и препараты для диабетиков… Нам много чего нужно. Но почему-то по инициативе перепуганных чиновников ВОЗ все вдруг озаботились заболеваемостью очередного ОРВ под названием коронавирус.

Уже совершенно очевидно, что подтверждает трехмесячная статистика по всему миру, что он ничем не страшнее и не смертоноснее, чем любой другой вирус гриппа, который мы ежегодно переживаем. Да, каждая волна гриппа не проходит без потерь: в среднем – свыше полумиллиона умерших от гриппа ежегодно по всему миру. Но в отличие от минувших лет не было такой паники, такого черного пиара, в том числе в исполнении политиков всего мира и селебретиз. И вот эта особеность определила то, что происходит сегодня: беспрецедентные меры изоляции граждан и целых стран, грандиозные потери бизнеса и рядовых работников.

А дальше начинается цепная реакция: чем больше трещат СМИ про страшный вирус, тем больше распространяется паника, через соцсети прежде всего – раньше этот канал панических настроений просто не был столь эффективен. Люди чувствуют себя незащищеными и адресуют претензии политикам. Политики в стремлении уберечь рейтинг, идут на совершенно глупые, неоправданные шаги по противодействию пандемии коронавируса, которой нет. Смертность – в рамках ежегодной нормы, никакого всплеска болезни нет. Он есть лишь в головах простых людей, которые потребляют лошадиными дозами фейк-новости про гробы, которые развозят военные колонны грузовиков.

Что любопытно: граждане поддерживают ограничительные шаги своих правительств, не взирая на грандиозные страдания и финансовые потери, которые несет каждый из нас. В соответствии с последним опросом КМИС (увы, как всегда социологи не указывают кто является заказчиком опроса), граждане в целом поддерживают карантинные меры и многие считают их недостаточными.

Очень жаль, что в стране не проведено исследование психического состояния граждан: как истерия в СМИ отразилась на состоянии рассудка маленьких украинцев. Боюсь, его результаты могут оказаться ужасающими.

Увы, нацполиция не делится цифрами грабежей, квартирных краж, прочих общеуголовных преступлений за период карантина. Транспортное сообщение не только в крупных городах, но и с пригородами фактически блокировано. Возят только полицейских и медиков. Но никто не возит охранников частных служб безопасности, которые обеспечивают сохранность имущества многочисленных магазинов, жилых домов (консьержи), загородных кооперативов. А ведь не секрет, что в большинстве своем эти люди отнюдь не богатые, многие живут в пригороде. Сегодня в Киеве массово остаются без наблюдения очень многие объекты. И могу предположить, что сегодня происходит настоящий разгул криминалитета, скачек имущественных преступлений. Это ведь так удобно: человек в маске и перчатках сегодня не привлекает внимания. Интересно: каким будет процент раскрываемости таких преступлний?

Я уже не говорю о тех неудобствах, которые переживают люди. Как в советские времена выстроились уличные очереди везде: в банки, на почту, в магазины. А кто-то подсчитал многочисленных лежачих больных, которые доживают в своих домах и квартирах, превратившися в места естественного заключения? Они не умирали лишь благодаря родственникам, порой – социальным работникам. Но не каждый сын и дочь в состоянии обслужить родителей, живущих в другом конце города, когда транспортное сообщение прервано. А у социальных работников нет персонального транспорта. Кто-то подумал об этих реальных людях, а не о эфемерных миллионах, которые помрут от коронавируса? Я уже не говорю, что работа системы здравоохранения буквально заблокирована хаотической подготовкой к наступлению коронавируса, который не прийдет, что уже очевидно. Пусть Минздрав опубликует данные: сколько плановых операций отложено, сколько медиков физически не могут попасть на рабочие места…

Следует констатировать: наше государство ни финансово, ни организационно не способно противостоять инфекции в тех масштабах, которые заявлены сегодня. Если соседняя Польша выделяет 53 миллиарда долларов на поддержку населения и бизнеса, США – 2 триллиона (а в перспективе – 6), то мы не имея вообще ничего, подобными мерами обрекаем всех украинцев не только на неимоверные страдания и нищету, но многих незащищенных граждан и на смерть.

Опыт стран, которые не прибегали к столь драконовским карантинным мерам, как наша страна и некоторые другие страны, показывает: подобные меры избыточны, массовой заболеваемости в этих странах не отмечено. Увы, всеобщий психоз передался и на территории, где еще недавно преобладало здравомыслие. Нидерланды под давлением правых и левых популистов вынуждены усилить карантинные меры. Политики вынуждены потакать населению, впавшему в массовый психоз. В России тоже начинается психоз, хотя оснований для этого нет. Москва в отличие от Киева не закрывала метро, при этом вспышни заболевания не случилось. Кстати, Италия, Франция и Британия также не останавливали работу метро.

А лидер США Трамп, где также ужесточают карантинные меры, по словам источников в Белом Доме уже на третий день после обращения Президента к нации по поводу коронавируса, начал рассматривать возможность смягчения карантинных мер, даже после того, как в США был отмечен рост заболеваемости коронавирусом. По мнению американского лидера ущерб от карантинных мероприятий может перевесить потери от самого вируса.

А сегодня и президент Бразилии Болсонару, переболевший коронавирусом, обратился с призывом прекратить карантин и вернуться к нормальной жизни и функционированию єкономики.

Для тех, кто не имеет отношения к реальной экономике, кто вырос на чтении фентези и просмотре сериалов, кто черпает новости из соцсетей (а таких сегодня большинство) все происходящее воспринимается столь же правдивой историей, как и приключения Гарри Потера, а карантинные мероприятия – кадрами из фильмов про конец света. Себя же простые люди ставят на место участников реалити-шоу. После двух недель бесплодного карантина украинским политикам пора сворачивать этот затянувшееся представление, заняться мероприятиями по психическому оздоровлению нации, восстановлению нормальной жизни в стране и реанимированием экономики. У любого шоу должен быть счастливый конец.