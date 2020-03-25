|
Президент Бразилии призвал отменить карантин и вернуться к работе
25 марта 2020 | 11:48
распечатать комментарии [0] добавить в
Он призвал губернаторов штатов и мэров отменить карантин
Президент Бразилии Жаир Болсонару призывает бразильцев вернуться к работе и прекратить панику из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Болсонару призвал к продолжению "нормальной жизни" и сохранению рабочих мест.
В обращении к нации президент Бразилии призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились.
"Мы должны вернуться к нормальной жизни. Несколько штатов и мэрии должны отказаться от своей политики выжженной земли" - сказал он.
Он сказал, что ужасная ситуация в Италии не повторится в Бразилии из-за более молодого населения страны Латинской Америки и более теплого климата. Также президент Бразилии считает, что большинству людей нечего боятся, поскольку они переболеют в легкой форме.
Согласно данным правительства, число смертей от коронавируса в Бразилии во вторник выросло до 46 с 34, а число случаев заболевания возросло до 2201 с 1891.
также читайте
[21.03.2020]
[20.03.2020]
|
по теме
Українські вчені не змогли дістатися полярної станції через коронавірус
25. 03. 2020 | 12:55
Через пандемію коронавірусу українська команда 25-ї антарктичної експедиції, яка кілька днів тому вирушила на станцію "Академік Вернадський", не змогла дістатися Антарктиди й мусила повернутися в Київ. Про це повідомило Міністерство освіти й науки України. В Антарктиці українські полярники ведуть унікальні дослідження з метеорології, океанографії, вивчають "озонову діру" тощо. Деякі з цих досліджень безперервно тривають впродовж десятиліть.
Борис Патон більше не президент НАНУ
25. 03. 2020 | 11:39
101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, залишає посаду.
СШа потратит безумніе деньги на борьбу с коронавирусом
25. 03. 2020 | 09:57
6 триллионов долларов планируют потратить за несколько месяцев.
В Харькове криминальный авторитет протаранил пять машин и сбежал от полиции
25. 03. 2020 | 09:54
Как сообщил наш собеседник, мужчина долгое время находится в розыске
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»