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Экс-министра Кожару задержали по подозрению в убийстве
26 марта 2020 | 11:05
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Кожара подозревается в убийстве Сергея Старицкого.
Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы МВД Антона Геращенко.
По его словам, Кожара задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве.
"Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - отметил Геращенко.
Задержание Кожары связано с тем, что в ночь на 22 февраля в его доме был обнаружен бывший гендиректор канала "Интер" Сергей Старицкий с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра. Кожара и его супруга утверждают, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.
"Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала "Интер" и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - добавил Геращенко.
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