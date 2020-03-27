У Білорусі затримали журналіста, який засумнівався в офіційних даних про коронавірус в країні

27 марта 2020 | 08:31 , Марко Погуляєвський

У Білорусі затримали головного редактора ділового онлайн-видання «Щоденник» Сергія Сацука, який за два дні до затримання опублікував статтю, в якій засумнівався в достовірності офіційних даних про поширення коронавірусу в країні.

Про це повідомляє пресслужба Білоруської асоціації журналістів (БАЖ).

Повідомляється, що 25 березня його допитали представники Департаменту фінансових розслідувань як підозрюваного у кримінальній справі про хабар у присутності адвоката. Журналісту поки не пред'явлено звинувачення.

Дружина Сацука Жанна зазначила, що відносно її чоловіка завели справу за частиною 2 статті 430 КК Білорусії («Одержання хабаря повторно, або шляхом вимагання, або групою осіб за попередньою змовою, або у великому розмірі»). За її словами, зараз журналіст знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання в Мінську.

За офіційними даними наразі в Білорусі 86 інфікованих коронавірусом.29 людей одужали, про летальні випадки не повідомлялось.

"Громадське"