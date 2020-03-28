Дубинского на ваш дом!

28 марта 2020 | 11:04 , Олег Ельцов. ТЕМА

Наблюдая за поражающим действием коронавируса, приходишь к удивительному открытию: коварный вирус наиболее активно атакует не только пенсионеров, но и политиков. Причем, больше остальных страдают популисты и демагоги. Все, что натворили наши власти за период карантина – убедительное тому доказательство. А недавно в ВР зафиксировали очередное подтверждение этого медицинского факта. Жертвой недуга стал пламенный борец за права народа Александр Дубинский. 23 марта он внес проект Закона №3255 “О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины, направленных на защиту прав и свобод граждан во время наступления форс-мажорных обстоятельств”.

Суть законодательной инициативы неоднократно зашквареного депутата – организовать в стране немножко коммунизма. По сути идея Дубинского проста, как все идеи шариковых от политики: на время карантина вдвое принудительно уменьшить плату за аренду частного (!) жилья и запретить выселение даже при нарушении арендатором условий договора.

В пояснительной записке Дубинский аргументирует свой полет мысли тем, что на дворе непростые времена, поэтому нужно людей защитить. При этом с радостью сообщает, что реализация проекта не потребует расходов со стороны государства.

Это прекрасно! Государство решило облегчить жизнь одной части населения за счет другой. То есть, олигархов власти только просят помочь стране, а с мелкой сошкой разговор короткий: забрать и поделить! Я мог бы понять, если бы государство по примеру цивилизованных стран вливало бюджетные деньги на поддержку населения как в Польше (53 млрд.дол.) или как в США (2 трлн.дол.) Но нет: госбюджет трогать не стоит, он пригодится для сохранения расходов на депутатов, Офис Президента, на Госуправделами. А гражданам пусть помогут… другие граждане.

То, что мозг инициатора законопроекта поражен тяжким недугом, даже не требует диагноза. Почему Дубинский должен решать кто кому сколько должен платить или не платить? Это не ваше депутатское дело, неуважаемый! Это не ваша недвижимость и не ваши деньги. Рынок все сам расставит на места. Нет денег арендовать трехкомнатную – переезжаешь в однокомнатную. Нет денег на однокомнатную на Печерске – переезжаешь на Троещину. А если у всех начнут заканчиваться деньги (что и происходит сегодня), то рынок сам понизит цены аренды на недвижимость. Вот и все: никакой продразверстки и комиссара Дубинского, решающего кто и с кем должен делиться. Займитесь лучше делом, а не продуцируйте законодательный спам, замешанный на произволе.

Но остается надежда, что Дубинский не так глуп как кажется. Закрадывается подозрение: а не решают ли таким образом дорогие народные избранники собственный квартирный вопрос? Не секрет, что многие из некиевских депутатов арендуют в столице жилье, большей частью поближе к месту службы – на недешевом Печерске. А еще некоторые арендуют жилье под свои офисы, офисы своих фирм, под гнездышки своих содержанок… С подачи Дубинского все они станут тратить вдвое меньше. Заметим: при этом расходы на содержание ВР планируют сократить всего на 2%. Ай да Дубинский, ай да сукин сын!

Но если уж быть последовательным, следует по аналогии вдвое снизить проценты по взятым кредитам для частных лиц. Почему Дубинский не заставляет банкиров делиться с теми, кто взял денег взаймы? Ведь они точно не богаче тех, кто нашел деньги на аренду жилья. Может причина в том, что у банкиров в Раде есть свое лобби, а у людей, которые решили не класть деньги на депозит, а купили жилье и получают доход с его аренды, такого лобби нет?.. Ну это же чистой воды зашквар, выражаясь терминологией г-на Дубинского.

Я не стану сейчас разглагольствовать на тему, что в случае принятия закона будет запущен общегосударственный механизм беспредела на рынке недвижимости. Выселять из жилья нельзя ни при каких обстоятельствах! То есть можно вообще не платить за аренду, можно творить в чужой квартире что угодно и ни за что не отвечать.

И еще: а кто сказал, что собственник недвижимости должен делиться с арендатором, а не наоборот? Для многих сдача жилья, особенно сейчас – единственный источник средств к существованию. И где социальная справедливость, когда бизнесмен из региона, снявший квартиру в Киеве, чтобы экономить на гостинице, будет платить вдвое меньше старухе, которая съехала на дачу, чтобы получить добавку к пенсии? Повторюсь: массу таких ситуаций не в состоянии просчитать никакой дубинский, даже будь он умным человеком.

Государству нечего совать клюв в отношения своих граждан – сами разберутся! Государство, которое через три месяца после начала эпидемии и через 16 дней после объявления карантина не в состоянии обеспечить граждан элементарным: масками и дезинфекторами, должно знать свое место. Но оно лезет в договорные отношения частных лиц, прикрываясь форс-мажором.

Господа депутаты и чиновники: вас нет! Вы существуете лишь в зарплатных ведомостях и в телевизоре. Больше ваше присутствие никак не проявляется. Поэтому руководите сами собой: перераспределяйте собственные квартиры, урезайте вдвое собственные доходы, обменивайтесь любовницами в конце концов, но не лезьте в дела маленьких украинцев.