ТЕМА

ООН допускает дефицит продовольствия

31 марта 2020 | 11:55

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Об угрозе заявила Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, передает "ДС" со ссылкой на CNBC.


По мнению ее специалистов, пандемия коронавируса угрожает нарушить существующие экономические связи, в том числе по доставке рабочей силы в места, где она наиболее необходима. К ним относятся фермы и другие сельскохозяйственные предприятия.

Уже произошедшие из-за пандемии и принятых для борьбы с ней мер сбои в производстве грозят проблемами с поставками продуктов питания в магазины в апреле-мае, считают эксперты. Пока ситуация остается под контролем благодаря тому, что в большинстве стран созданы запасы продовольствия.

Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
Однако правительства по всему миру должны уже сейчас принимать меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление кризиса, говорится в докладе. В частности, необходимо облегчать логистику для участников рынка, доступ к кормам для животных и семенам растений.

По состоянию на 30 марта, в мире зафиксировано более 725 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 34 тысячи человек умерли, 152 тысячи выздоровели.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100