Белорусы купят у русских нефть по 4 доллара за баррель

02 апреля 2020 | 17:13

В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.

Столь низкую цену премьер-министр объяснил «жесткой и последовательной установкой» о покупке российской нефти без премий, которую дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.



«Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации, — около $4 за баррель», — пояснил Румас (цитата по БелТА).



По словам премьер-министра, «Белнефтехим» должен закончить переговоры с российскими компаниями о поставках нефти в апреле уже в четверг.