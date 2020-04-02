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Белорусы купят у русских нефть по 4 доллара за баррель
02 апреля 2020 | 17:13
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В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.
Столь низкую цену премьер-министр объяснил «жесткой и последовательной установкой» о покупке российской нефти без премий, которую дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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