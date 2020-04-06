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Кличко грозит запретить движение частного транспорта по Киеву

06 апреля 2020 | 08:33

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Об этом Кличко сообщил в эфире телеканала ZIK.


”В случае того, если у нас будет распространяться эта болезнь и достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение ... для того, чтобы инфекционного взрыва не было, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будет принимать более жесткие правила и можем прекратить вообще передвижение по улицам нашего города для частного транспорта”, - сказал он.

В то же время Кличко выразил надежду на хорошее развитие событий, но, по его убеждению, необходимо рассчитывать и на плохой сценарий.

”Единственный путь и китайский опыт показывает, мы можем прекратить распространение вообще, чтобы не только прекратить, но и побороть эту болезнь, - если сможем перетерпеть две недели. Если не будет дополнительных заражений - это означает, что мы сможем ослаблять эти процессы, можем открывать общественный транспорт, соблюдая ключевые условия, касающиеся защиты каждого из нас”, - добавил мэр Киева.



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