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Дональд Трамп хочет "изучить возможность" остановки выплат ВОЗ

08 апреля 2020 | 08:32

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Вашингтон может приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, ВОЗ получила огромное количество денег от США.


"Мы выделяли как мажоритарные участники огромную часть денег, а они критиковали мое решение по ограничению передвижений. И они ошибались насчет многих вещей, и, судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай. Итак, мы очень внимательно рассмотрим все это. Мы остановим выплаты ВОЗ. И посмотрим", - сказал Трамп.

Трамп уточнил, что имел в виду "изучить возможность" остановки выплат.

РБК-Украина



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