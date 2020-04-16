ТЕМА

У премьера теперь есть своя бармен-кассир

16 апреля 2020 | 08:41

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У Дениса Шмыгаля новая советница Алина Долгих, о достоинствах которой в Facebook пишет Вадим Дмитрук.


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В резюме Долгих указала, что работала барменом-кассиром в Виннице и хостес в Киеве. Она также окончила Киевский национальный университет культуры и искусств. Среди своих навыков Долгих указала умение работать в команде, общение с клиентами и оказывать помощь.

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«Только подала декларацию на должность. Еще 2 года назад искала работу через интернет. А раньше выпускница "кулька" Поплавского работала в сфере хостес. И вот нашла-таки соответствующую работу! Респект!» — написал Дмитрук.



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