У премьера теперь есть своя бармен-кассир

16 апреля 2020 | 08:41

У Дениса Шмыгаля новая советница Алина Долгих, о достоинствах которой в Facebook пишет Вадим Дмитрук.

В резюме Долгих указала, что работала барменом-кассиром в Виннице и хостес в Киеве. Она также окончила Киевский национальный университет культуры и искусств. Среди своих навыков Долгих указала умение работать в команде, общение с клиентами и оказывать помощь.



«Только подала декларацию на должность. Еще 2 года назад искала работу через интернет. А раньше выпускница "кулька" Поплавского работала в сфере хостес. И вот нашла-таки соответствующую работу! Респект!» — написал Дмитрук.