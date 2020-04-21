Не заметить ее невозможно. Внешний вид выдает профессию: слишком она нарядна и эпатажна для конечной остановки метро спального массива. Блуждающий по проезжим машинам взгляд выдает ее намерения и предложение.

"400 гривен оральный секс, а за 1000 гривен я буду с тобой целый час", – с этих слов девушка начала наше знакомство. Цена на время карантина не снизилась и уступать она не будет. Она - профи, уже три года работает на этом месте и может похвастаться крепкой клиентской базой.

Дорожные путаны – самый "бюджетный" вариант для потребителей. Удовольствие за раз колеблется в ценовом диапазоне 300 – 700 грн. От суммы 30% забирает сутенер, остальное девушка оставляет себе.

"Карантин не карантин, а работать нужно", - говорит Вероника и жалуется на сложности логистики.

"Сложнее стало добираться к месту работы из-за отсутствия общественного транспорта, а так все как обычно, ничего не поменялось. Я езжу в Киев из пригорода, мне еще нужно время, чтобы доехать домой, поспать и ехать обратно в Киев. На такси дорого, иногда попадаются клиенты, которые могут подвезти, но чаще всего попутками добираюсь", – рассказывает девушка.

Откуда родом, не уточняет. Говорит, что все, кто на трассе, "из одного места". "Нас всех мать родила", - философски отмечает девушка.

Вероника вышла на смену без маски. На вопрос "Страны" - где маска?, - сказала, как отрезала: "В кармане, там же, где и презервативы". Но надобности в маске нет, считает девушка.

"Маску я надеваю, когда еду домой из Киева или наоборот. Сейчас все в масках ездят, вот и я тоже, чтобы не особо выделяться. Но при работе она мешает. Да и клиенты не настаивают. Вот вы первый спросили", - откровенно признается девушка.

Вероника стоит на трассе одна, но уверяет, что работает еще с тремя подругами, две из которых снимают однокомнатную квартиру недалеко от метро.

Спрашиваю, не боится ли она заразиться коронавирусом от клиента. И судя по реакции, вопрос не производит впечатления. Девушка оказалась убежденной фаталисткой.

"Я могу заразиться чем угодно. У меня в этом плане и раньше была очень рискованная профессия. Сейчас куча болячек, вирусов, вот к этому огромному списку добавился еще коронавирус. Если мне суждено заболеть, значит суждено, а если нет, то нет", - рассуждает Вероника.

О том, что и она может заразить клиентов, Вероника думает мало.

"Когда я болею, я сижу дома. Сейчас чувствую себя хорошо", – спокойно рассказывает девушка. Наши вопросы ее не утомляют.

Она привыкла к разговорам. По ее словам, 60% клиентов платят ей за возможность выговориться, а не за занятия сексом.

"Рассказывают, как им жены пилят мозг, кто-то о проблемах на работе или наоборот о том, какой он успешный и перспективный. Многим не с кем потрепаться, поэтому они приезжают сюда и платят мне за треп. Правда обычно меньше спрашивают, не как вы, больше сами рассказывают", - говорит Вероника.

По ее словам, в период карантина мужчин, готовых платить за болтовню, а не за секс, стало гораздо больше.

"Людям скучно дома сидеть. Они садятся в тачку, приезжают к нам, курят, ржут. А сексом заниматься и не всегда хочется. Настроение не то", - говорит Вероника.



Наш разговор прерывает телефонный звонок. В трубке слышится мужской голос, но сложно разобрать, о чем речь. Вероника оправдывается, говорит, что общается с клиентом, но судя по коротким односложным ответам, это сутенер. Обычно они работают в паре. Сутенер караулит неподалеку в машине - на случай агрессивных клиентов.

Еще одна жрица любви Люба работает на Окружной неподалеку от мойки. Ей за тридцать. Она наряжена под стать обстановке и планам на вечер: белые кожаные сапоги, ноги обтягивают бежевые лосины. Бедра едва прикрывает красная мини-юбка. Образ завершает белая шуба из искусственного меха. Видимо, белое хорошо видно в темноте.

В отличие от Вероники, Люба в маске, спущенной на подбородок и слегка замазанной красной помадой. Люба выпила. На расстоянии в полметра слышен запах коньяка и дешевых духов.

Девушка работает на трассе чуть меньше двух лет.

"Я из провинции, меня бросил муж с маленьким ребенком, нужно на что-то жить", – объясняет Люба, почему оказалась в профессии. Живет она в двухстах метрах от мойки, на втором этаже сауны.

За 500 гривен она готова подарить вам 30 минут удовольствия, прямо в авто. За 1000 - пригласит в сауну, где живет. График работы с 20:00 до 04:00. И если она не с клиентам, то всегда в зоне доступной готовности. Номер телефона не дает. Говорит, что это очень интимно, только для постоянных клиентов.

Интересуемся, почему маска не на лице?

"У меня полный карман презиков. А они защищают гораздо лучше", - девушка громко смеется над своей же шуткой.

По ее словам, полиция относится к ее способу заработка в карантин лояльно, как и в прежние времена. Договаривается и платит копам сутенер, которому девушка отдает 40% заработка (тарифы у сутенеров колеблются от 30% до 60% в зависимости от стажа - чем больше стаж, тем меньший процент нужно платить сутенеру).

Мы рассказываем ей про карантин и нормы ограничения для граждан, и складывается впечатление, что многие новости от нас девушка узнает впервые.

"Мне говорили, что не работает транспорт. Я хотела съездить домой, но автобусов нет, а на такси дорого. Но я считаю, что весь этот карантин придумали политики, а им доверять нельзя", - говорит Люба и поторапливает нас, чтобы проваливали восвояси.

"Мы с тобой уже больше десяти минут болтаем. Другие клиенты не подъезжают, потому что видят тачку. Давай или поехали, или хватит мне голову морочить", - строго говорит Люба.

По словам придорожных проституток, после введения карантина и закрытия границ клиентов у них не поубавилось. Их целевая аудитория - не иностранцы, а таксисты, дальнобойщики и полицейские. А эти категории населения работу не потеряли.

За ночь в среднем заработок составляет 1,5-2 тысячи гривен. В месяц может выходить до 25 тысяч в зависимости от числа ночей, проведенных на трассе.

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