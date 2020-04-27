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В Украине сохранится режим самоизоляции после открытия границ
27 апреля 2020 | 12:52
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После поездок за рубеж сохранится требование оставаться на самоизоляции.
В случае смягчения карантина из-за пандемии коронавируса и открытия границ украинцы и в дальнейшем будут обязаны оставаться на самоизоляции после поездок за рубеж. Об этом в интервью liga.net рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Криклий отметил, что на сегодня европейские страны ограничивают въезд людей из третьих стран.
"Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное - пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись - надо будет провести 14 дней в самоизоляции. Комфортно ли будет всем в таком режиме? Сомневаюсь", - заявил министр.
Напомним, ранее Криклий рассказал о планах с 12 мая возобновить пригородное и междугороднее транспортное сообщение. Пока речь идет об автобусных и железнодорожных перевозках.
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