ТЕМА

Трупы двух украинцев обнаружили на Бали

29 апреля 2020 | 11:29

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Полиция острова Бали, где остается много украинских туристов, выясняет причину смерти двух украинских граждан, чьи тела были найдены в районе Кедонганан Бадунг вечером 28 апреля. Об этом сообщает местное издание Coconut.


Согласно сообщениям, тела после нахождения опрыскали дезинфицирующими средствами, прежде чем погрузить их в "скорую" и доставить в больницу Санглах.

В полиции заявили, что в качестве меры предосторожности покойные были эвакуированы по протоколам COVID-19. Признаков насилия на телах нет. 

 

Двое иностранцев, по сообщениям правоохранителей, состоящие в браке, проживали в этом районе. Соседи позвонили в полицию, когда заметили, что пара не выходит из квартиры. 

"После того, как удалось открыть комнату, были обнаружены два тела, которые лежали на полу без признаков жизни", - заявили в полиции. 

В чате украинских туристов, которые отдыхали на Бали, назвали вероятные имена украинцев - 54-летний Андрей Сусленко и 52-летняя Татьяна Мьенчинская.



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