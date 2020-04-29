ТЕМА

Жилье подхвативших вирус в Днепре начали метить

29 апреля 2020 | 11:33

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В Днепре власти пошли на очень неоднозначный шаг в своей борьбе с эпидемией коронавируса Covid-19. Здесь на домах, где проживают госпитализированные с подозрением на грозную инфекцию, появились листовки - предупреждения.


Такие "информационные листки" развешены уже на 150 домах города. Об этом передает Радио Свобода. 

В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаи инфекции.

Как пояснили чиновники, подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут  дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

Фотографии объявлений уже появились в соцсетях и вызвали бурную дискуссию среди горожан. 



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