Жилье подхвативших вирус в Днепре начали метить

29 апреля 2020 | 11:33

В Днепре власти пошли на очень неоднозначный шаг в своей борьбе с эпидемией коронавируса Covid-19. Здесь на домах, где проживают госпитализированные с подозрением на грозную инфекцию, появились листовки - предупреждения.

Такие "информационные листки" развешены уже на 150 домах города. Об этом передает Радио Свобода.

В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаи инфекции.

Как пояснили чиновники, подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

Фотографии объявлений уже появились в соцсетях и вызвали бурную дискуссию среди горожан.