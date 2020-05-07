Саакашвили наконец при должности

07 мая 2020 | 19:23

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Об этом говорится в Указе № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", размещенном на сайте Офиса президента.

"Искренне поздравляю Михеила Николозович с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальном совете реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Владимир Зеленский.

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Указом вносится ряд изменений в указы по единой государственной политике реформ в Украине, обеспечению деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положение о Национальном совете реформ.

Так, указом в состав Национального совета реформ входят: председатель Верховной Рады Украины (по согласию), премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Украины, вице-премьер-министра Украины и другие члены Кабинета Министров Украины, которые возглавляют министерства, - по согласованию с премьер-министром Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, руководитель Офиса Президента Украины, председатель Исполнительного комитета реформ и его заместитель, а также по соглашению: председатель Национального банка Украины, председатели комитетов Верховной Рады Украины, четыре представителя от общественных объединений;

Решение Национального совета реформ могут быть представлены Исполнительным комитетом реформ в отношениях с органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, политическими партиями и общественными объединениями и средствами массовой информации.

Исполнительный комитет образуется в составе председателя Комитета и его заместителя. Председателя Исполнительного комитета реформ и его заместителя назначает президент Украины. Председатель Комитета и его заместитель принимают участие в работе Комитета на общественных началах.

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.