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Главсанврач Ляшко: в Украине развернут массовую вакцинацию от гриппа
12 мая 2020 | 11:41
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Вакцинацию от гриппа в 2020 году ожидают уже в июле.
До второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Замминистра пояснил, что массовая вакцинация сможет уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.
"Ко второй волне мы готовимся по такому принципу. Мы хотим исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус. Для того, чтобы исключить такие вспышки осенью нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году", - заявил Ляшко.
По его словам, вакцинацию от гриппа в 2020 году ожидают уже в июле.
"Уже начинать готовиться, рассчитывать потребности, закупать вакцину и вакцинироваться, как только она появится на рынке Украины и других европейских стран. Поскольку вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в состав вакцин. Поэтому сейчас в данный конкретный период времени мы еще не можем вакцинироваться, потому что вакцины нет. Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа", - добавил замминистра.
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13.05.2020 03:43 РЕПОСТ ГБР открыло уголовное дело за закон про карантин – видео:
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