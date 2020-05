Коронавирус: история очередного фейка для отары 12 мая 2020 | 14:29 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [4] добавить в комментарии [4] добавить в Сегодняшняя пресса, в том числе солидная «Форбс», активно разносит доверчивым читателям заявление Майкла Райана, директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, данное на брифинге в Женеве 11 мая. Прогнозы ВОЗ день ото дня хуже...

Цитата «Форбс»: «Исследования на антитела к COVID-19 показывают, что большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело. Он призвал мировое сообщество усилить меры предотвращения заболеваемости COVID-19 c учетом этих данных». Любопытно, что ни одно СМИ не потрудилось дать ссылку на первоисточник. Его найти не просто, но можно. И вот что сказал в действительности Райан в переводе с медицинского на человеческий язык: «… исследования показывают, что доля людей со значительным клиническим заболеванием на самом деле выше, чем у всех инфицированных (вероятно, имеется в виду, при предыдущих эпидемиях гриппа - авт.), потому что число людей , инфицированных в общей популяции , вероятно , намного ниже , чем мы ожидали .» Вы помните, как нас пугали в начале коронапсихоза: если всех не загнать под домашний арест и не устроить глобальный локдаун, тогда медицинская система рухнет, все помрут, трупы будут валяться на улицах, морги забиты, а жертв вируса негде будет хоронить. Якобы один зараженный коронавирусом передает инфекцию большему числу людей, чем при обычном гриппе. Далее следовали жуткие графики, где просматривалась четкая экспонента (термин, с которым не знакомо подавляющее большинство землян). ОК: мировую экономику положили, людям устроили реалити-шоу по сценариям голливудских страшилок. Миллионы людей терпят буквально физические страдания, почти все – психологические, безусловно локдаун унес десятки тысяч жизней (ведь конвейер плановых операций встал на долгую паузу). И теперь, когда мир наконец выходит из локдауна, главный борец с медицинскими чрезвычайными ситуациями в мире Майк Райен вдруг признается, что инфицирование распространяется намного медленнее, чем предполагал ВОЗ… Но СМИ этого признания не замечают И снова – никакой конкретики, чтобы нельзя было сопоставить с более ранними заявлениями ВОЗ: так каков же процент заболевших коронавирусом, требующих клинического лечения? Где цифры? Почему раньше ВОЗ утверждал, что многие вообще не замечают протекания болезни, а теперь вдруг заявляет, что число людей «со значительным клиническим заболеванием (the proportion of people with significant clinical illness) выше, чем при прочих заболеваниях»? И что вообще это означает? Мне, например, не известно такое число «значительное». Где статистика? В понимании необразованных журналистов, в том числе из «Форбс», этот термин означает «большинство». Примечательно, что ни один редактор сотен СМИ, продублировавших новость, не задумался, что если бы это было правдой, то медицинские системы всех без исключения стран мира уже давно сложились как карточный домик… Но на пятом месяце коронапсихоза я не устаю задаваться одним вопросом: где горы трупов?! Где переполненные больничные покои? Где забитые палатки полковых госпиталей, в которых умирающим уже некому и нечем оказать первую помощь? Что там с двумя американскими авианосцами, которые следовали к Нью-Йорку, дабы принять на борт тысячи больных американцев? Кроме скандала с якобы вспышкой заболевания среди команд этих судов – ни-че-го… И, кстати, а где статистика: какой процент моряков заболел, сколько умерли? Зато СМИ транслировало слезогонные картинки того, как американские истребители исполняют фигуры высшего пилотажа в поддержку больных и медиков. А индийские пилоты разбрасывали с неба лепестки роз над инфекционными больницами. Это трогательнее всякой статистики! И, кстати, о статистике: как заявил на днях мэр Кличко, в столичных больницах только трое больных коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего таких аппаратов в городе – 400. То есть, используется менее 1%. А по заявлению главного санврача Ляшко, по Украине с той же целью используется 8% от общего числа в 2000 аппаратов. Кстати, стоимость одного современного аппарата, которые сегодня стремительно продолжают закупать – около 20 тысяч долларов. А теперь подсчитайте сколько мы платим в денежном выражении только в этом сегменте за национальный коронапсихоз. При этом специалисты трубят: страна даже не начинала плановые закупки медикаментов для «критических больных» с прочими диагнозами за рубежом: Минздраву не до того – все ушли на войну с коронавирусом! Фэйк четырехлетней давности с колонной военных грузовиков, в которых якобы вывозят гробы с умершими в Бергамо, давно отгремел. Но мировые агентства с не меньшим энтузиазмом публиковали фото и видео испанского ледового дворца, куда якобы свозили трупы, с которыми не справлялись городские морги. Картинок с самими трупами обнаружить не удалось: только фото и видео карет скорой помощи, подъезжающих к дворцу. Если снять подъезды к больнице НЕинфекционной скорой помощи в Киеве, картина будет более впечатляющей… Ах да, официальное объяснение почему свозили трупы в этот ледовый дворец такова: ввиду тотальной паники работники испанских моргов просто отказались принимать тела. Не потому, что их много, а потому, что их отказались принимать! Вы чувствуете разницу?.. И еще про медиков. Среди них выявлено очень много инфицированных. Причина установлена? Ведь они же тотально защищены: маски, перчатки, очки, костюмы… А если врачи в тотальной защите все же заражаются от пациентов, то следует признать: все эти маски-перчатки-костюмы ни от чего не спасают, это просто бесполезный аксессуар коронапсихоза. А может секрет в том, что медики заразились ранее, а высокий процент инфицированных объясняется тем, что медики в отличие от остального населения тотально обследованы? И главное: дайте цифры смертности среди врачей. А затем сравните со смертностью среди работников «Глово», сотрудников «Укрпочты» - все они не меньше медиков контактируют с гражданами и защищены просто никак. Разберитесь, пожалуйста, эпидемиологи с политиками, прежде чем кошмарить людей и ломать им жизнь, заставлять бегать в поисках несертифицированных масок, жить в латексных перчатках... И еще: согласно исследованию 2017 года, опубликованному в профессиональном журнале «Актуальная инфектология», заболеваемость медработников традиционно на треть выше, через в среднем по стране. А в Украине медперсонал болеет чаще, чем их коллеги на всем постсоветском пространстве. Заметим: это исследование проводилось, когда о коронавирусе и речь не шла. И где извинения ВОЗ относительно ошибочности своих предыдущих прогнозов, которые ввергли мир в глобальный локдаун? Не правильнее ли было высокооплачиваемым чиновникам организации с бюджетом в 4,8 млрд.дол. признаться, что науке по большому счету нечего сказать по поводу новой эпидемии, поэтому все страны должны выкручиваться самостоятельно, как считают нужным. Вместо этого ВОЗ пугает нас «второй волной» нападения вируса. На чем основан этот прогноз? Дайте алгоритм просчета, чтобы мы могли проверить и установить цену ваших слов. И не нужно ссылаться, что для понимания следует иметь медицинское образование. Здесь скорее требуется математическое образование, которым медики зачастую не обладают. На этом фоне глобального безумия Украина выглядит уникальной страной. Украинцы – самая послушная и пригодная для дрессировки нация в мире. Являясь одними из беднейших в Европе, мы молчаливо проглотили один из самых долгих и жестоких локдаунов. При этом, в отличие от соседей, мы не получили от государства ни копейки компенсации за вынужденные потери от введения карантинных мер. Для примера, Польша выплатит своим гражданам 53 миллиарда евро. Мы – единственные, кто закрыл метро, единственные, кто первыми тотально перекрыли воздушное сообщение. Мы – одна из немногих европейских стран, в которой государство просто наплевало на и без того нищее население, лишив его не только источников средств к существованию, но и общественных средств передвижения. К тому же, нас дружно отправили под домашний арест, запретив появляться в парках, на детских и спортивных площадках, приближаться к берегам водоемов. На днях главный санврач Ляшко признался, что необходимости в этом не было, равно как и в недешевой процедуре ежедневного мытья дорог. Это сделано единственно с целью напугать украинцев. Вы понимаете: людям не объясняли, их пугали. Так же поступает пастух с овечьим стадом: он с ним не беседует, не убеждает, а травит собаками, которые страхом загоняют отару в загон. Может наши политики и медики правы: может мы заслуживаем, чтобы с нами так обращались?.. Остается надежда, что во время избирательных кампаний наш овечий рык будет страшен!



