Как «карты Таро» кликуши от науки ввергли цивилизацию в штопор и истерию

18 мая 2020 | 08:42 , перевод сайта ТЕМА

Президент Трамп призвал к сильному ответу на коронавирус после консультации с доктором Фаучи и его командой, которая полагалась на британскую модель, предсказывающую 2,2 миллиона смертей в Соединенных Штатах и ​​500 000 смертей в Великобритании. Но эта модель была разработана профессором Нилом Фергюсоном, который имел история дико завышенной смертности через его модели прогнозирования. Профессор Фергюсон не был известен своей надежностью, и его модель болезни 2001 года была подвергнута критике как «непригодная» после того, как он предсказал, что до 150 000 человек могут умереть в Великобритании от коровьего бешенства (на сегодняшний день - 177 смертей). Прогноз смертности от коронавируса в Великобритании в настоящее время снизился у Фергюсона до 20 000 человек, что составляет 4% от первоначального прогноза.

Нобелевский лауреат заявляет, что реакция на коронавирус была чрезмерной

Профессор Майкл Левитт, преподаватель структурной биологии в Медицинской школе Стэнфорда, получил Нобелевскую премию по химии 2013 года за «разработку многомасштабных моделей для сложных химических систем».

По словам Левитта, данные о коронавирусе показывают, что чрезвычайные карантинные меры были чрезмерной реакцией, которая может иметь неприятные последствия.

Левитт анализирует вспышку COVID-19 со статистической точки зрения с января. Он оказался удивительно точен в своих прогнозах. Данные показывают, что заболеваемость никогда не росла в геометрической прогрессии, а значит жесткие меры по локализации, которые сильно повлияли на мировую экономику, были, вероятно, не нужны.

Его наблюдение простое: во вспышке после начала этого заболевания подобная математическая картина наблюдается независимо от вмешательства правительства. Примерно после двухнедельного экспоненциального роста числа случаев (и, как следствие, смертей), возникает некоторый перерыв, после которого рост начинает замедляться. Кривая быстро становится «субэкспоненциальной».

Это может показаться техническим отличием, но его следствия чрезвычайно важны. Сценарии, смоделированные среди прочих Императорским колледжем и побудившие правительства всего мира к решительным действиям, основывались на предположении о продолжающемся экспоненциальном росте - при том, что число R значительно выше 1, а соответственно - и уровень смертности, что очень быстро большинство населения заразится, будет зарегистрировано огромное количество смертей. Но точка зрения профессора Левитта состоит в том, что этого на самом деле не было нигде, даже в странах, которые были относительно пассивны в своем реагировании.

Вместо строгих карантинных ограничений Левитт, что лучшая стратегия борьбы с таким вирусом, как COVID-19 - развитие «коллективного иммунитета».

«Я думаю, что политика коллективного иммунитета является правильной политикой. Я думаю, что Британия была на правильном пути, прежде чем ей предоставили ошибочные цифры рассчетов. И они совершили огромную ошибку. Я также вижу выдающихся победителей в противодействии вирусу, таких как Германия и Швеция. Они не практиковали тотальных локаутов, и у них заболело достаточное число граждан для выработки коллективного иммунитета», - говорит Левитт.

«Я вижу выдающихся проигравших - Австрию, Австралию и Израиль, которые были очень строги, но не получили ощутимого результата», - сказал он. «Они нанесли ущерб своей экономике, нанесли огромный социальный ущерб, сорвали учебный год своих детей и не добились коллективного иммунитета.

«Я не сомневаюсь, что когда мы по прошествии времени оглянемся назад, то обнаружим, что ущерб, нанесенный локдауном, превысил фактор спасения любого числа жизней», - предсказал Левит.

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Израильский профессор доказывает, что вирус следует по неизменной схеме

Профессор Ицхак Бен Исраэль из Тель-Авивского университета, который также является членом консультативного совета по исследованиям и разработкам Teva Pharmaceutical Industries, составил график новых случаев коронавирусной инфекции в США, Великобритании, Швеции, Италии, Израиле, Швейцарии, Франции, Германии и Испании. Цифры рассказывают шокирующую историю: независимо от того, находится ли страна на карантине, например, в Израиле, или, живет привычной жизнью, как в Швеции, распространение коронавируса достигает своего пика и идет на спад точно так же. Его графики показывают, что во всех странах наблюдаются, по-видимому, идентичные модели коронавирусной инфекции: число инфицированных достигло пика на шестой неделе и быстро уменьшилось к восьмой неделе.

Вирус Уханя следует по своему собственному пути, сказал он израильскому агентству новостей «Мако». Это фиксированная модель, которая не зависит от свободного существования или карантинных ограничений. «Количество инфекций снижается даже в странах, где все открыто и мало отличимо от стран с закрытыми районами», - написал он в своей статье.

«Экспансия коронавируса экспоненциальна? Цифры отвечают просто: нет. Распространеие вируса начинается в геометрической прогрессии, но быстро стухает примерно через восемь недель», - заключил профессор Ицхак Бен Исраэль. Причина, по которой коронавирус следует по неименной траектории, пока неизвестна. «У меня нет никаких объяснений, - сказал он «Мако». - Есть разные предположения: возможно, это связано с климатом, а может, у вируса свой жизненный цикл».

Но как насчет Италии и ее ошеломляющей 12% смертности? «Система здравоохранения Италии имеет свои проблемы. И они не связаны с коронавирусом. В 2017 году она так же рухнула из-за гриппа», - говорит профессор. Действительно, исключительно высокий уровень смертности от коронавируса в Италии очень напоминает столь же необычайно высокий уровень смертности от гриппа. В Германии, например, низкий уровень заболеваемости гриппом и смертности от него, а также низкий уровень заболеваемости коронавирусом.

Профессор Ицхак Бен Исраэль заключает в своем аналитическом документе, что данные за последние 50 дней указывают на то, что политика закрытия карантинных стран может быть заменена более умеренной политикой социального дистанцирования. Цифры просто не оправдывают целесообразность карантинных мер и остановки экономики.

Что касается обоснованности беспрецедентного карантина и закрытия границ Израилем, он заявляет: «Я думаю, это массовая истерия. У меня нет другого способа описать это. 4500 человек ежегодно умирают от гриппа в Израиле из-за осложнений: страну закрывали из-за этого? Нет. Я не вижу причин делать это и из-за эпидемии с меньшим риском».

Хотя американская политика в отношении вируса остается менее строгой, чем политика Израиля, важно понять происхождение нашей собственной реакции «массовой истерии». Президент Трамп призвал к сильному ответу на коронавирус после консультации с доктором Фаучи и его командой, которая полагалась на британскую модель, предсказывающую 2,2 миллиона смертей в Соединенных Штатах и ​​500 000 смертей в Великобритании. Но эта модель была разработана профессором Нилом Фергюсоном, который имел история дико завышенной смертности через его модели прогнозирования. Профессор Фергюсон не был известен своей надежностью, и его модель болезни 2001 года была подвергнута критике как «непригодная» после того, как он предсказал, что до 150 000 человек могут умереть в Великобритании от коровьего бешенства (на сегодняшний день - 177 смертей). Прогноз смертности от коронавируса в Великобритании в настоящее время снизился у Фергюсона до 20 000 человек, что составляет 4% от первоначального прогноза.

Профессор Ицхак Бен Исраэль математически показывает, что карантин из-за коронавируса было ошибкой. В итоге реальность оказалась суровой. Американцы потеряли свои рабочие места, а бизнес потерпел крах, потому что Соединенные Штаты вместе с большинством ведущих наций мира действовали в соответствии с пугающими предсказаниями крайне ошибочной модели, читая карты Таро профессора Фергюсона. Но, легко быть умным задним числом. Президент Трамп не хотел, чтобы умерли 2,2 миллиона американцев, и сделал то, что, по его мнению, было необходимо для спасения жизней, полагаясь на модель, которую его советники рекомендовали как заслуживающую доверия. Это сделано. Это случилось. Но это не значит, что ему требуется и дальше следовать этим курсом.

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