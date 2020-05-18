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Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Беларусь
18 мая 2020 | 08:31
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На белорусский нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке (ОАО "Нафтан") поступит первая партия нефти из Саудовской Аравии. Из Клайпеды 16 мая прибудет первый железнодорожный состав.
Как заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, в составе 60 цистерн, общий объем - 3,6 тыс. тонн. Первый танкер с 87 тыс. тонн нефти, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку 12 мая.
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