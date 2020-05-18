Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Беларусь

18 мая 2020 | 08:31

На белорусский нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке (ОАО "Нафтан") поступит первая партия нефти из Саудовской Аравии. Из Клайпеды 16 мая прибудет первый железнодорожный состав.

Как заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, в составе 60 цистерн, общий объем - 3,6 тыс. тонн. Первый танкер с 87 тыс. тонн нефти, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку 12 мая.



Данный танкер стал седьмым в этом году с нефтью для Беларуси, который прибывает в порт Клайпеды. Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти прибыл в Клайпеду из Норвегии 13 апреля. Из Клайпеды до "Нафтана" нефть поставляется по железной дороге литовским оператором.



В феврале возможность покупки нефти в Саудовской Аравии анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также сообщал, что Минск ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ.