Общак потерял смотрящего

18 мая 2020 | 09:03

«Авторитет» Владимир Дрибный по кличке Полтава скончался в Одессе на 82 году жизни. Как сообщает Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах, причиной смерти стала тяжкая болезнь. Дрибный считался «нейтральным»: он не вступал в конфликты между группировками и не признавал уголовников, которые за деньги купили места в иерархии.

«Он был традиционалистом, если так можно выразиться, — рассказал собеседник издания. — Преступником, но с позицией. Отрицал, например мирские блага, жил скромно. Сейчас это редкость».



Полтава много лет хранил у себя так называемый общак — воровскую «кассу взаимопомощи». В 2017 году ее показательно изъяли полицейские, поспешив публично об этом объявить. Год спустя суд обязал их вернуть деньги преступнику: доказать незаконное происхождение средств не удалось.



Владимир Дрибный родился 24 июля 1938 года в Полтаве, отсюда и кличка. Пережил оккупацию, после войны ступил на уголовную тропу. Первый раз попал в тюрьму в 1953 году. В первые годы независимости Украины рассматривался в уголовной среде как «смотрящий по Украине». Контролируемые им группировки занимались кражами, разбоями, сбытом наркотиков.



С 2015 года несколько раз задерживался полицией, но доказательств его участия в незаконных делах так и не нашли.