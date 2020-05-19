ТЕМА

Трамп поставил ультиматум ВОЗ

19 мая 2020 | 10:36

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Президент США Дональд Трамп направил письмо в адрес Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) в котором международной организации выдвинут ультиматум. Трамп дает ВОЗ 30 дней на то, чтобы она выполнила его условия. В случае отказа США прекратят финансирование организации и пересмотрят свой статус в ней. Дональд Трамп показал письмо главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу в своем Twitter.


"Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я временно заморожу финансирование ВОЗ со стороны США и пересмотрю наше членство в организации", - заявил Трамп.

Он также добавил, что не может позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая "не служит интересам Америки".



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