Погуляли: рыбак-собутыльник убил семерых товарищей

Сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook: "Около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек".

По данным Геращенко, на рыбалку приехала компания старых друзей-киевлян, которые на этом ставке собирались уже не раз. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р.

После распития спиртных напитков 6 отдыхавших легли спать в стоящем на берегу сарайчике, а двое остались пить с арендатором ставка.

Около 1 часа ночи арендатор пруда, который был профессиональным охотником, на почве внезапно возникшей неприязни, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".

Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел убить семерых человек.

Один из отдыхавших, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.