ТЕМА

США готовы истощить РФ и Китай в гонке вооружений

22 мая 2020 | 10:19

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Администрация Белого дома, заявившая о выходе из Договора по открытому небу, продолжает повышать градус конфронтационной риторики. В ближайшем окружении Трампа уже заявили, что готовы навязать России и Китаю новую гонку вооружений, что бы истощить эти страны.


Об этом заявил Маршалл Биллингсли, переговорщик по контролю над вооружениями в администрации Трампа, выступая в Вашингтонском аналитическом центре. как передает Reuters.

"Президент ясно дал понять, что у нас здесь есть проверенная практика. Мы знаем, как победить в этой гонке, и знаем, как истощить противника. Если мы должны, мы будем это делать, но мы уверены, что хотели бы избежать этого", - заявил Биллингсли, указывая на главных соперников США - Россию и Китай.



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