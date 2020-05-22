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США готовы истощить РФ и Китай в гонке вооружений
22 мая 2020 | 10:19
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Администрация Белого дома, заявившая о выходе из Договора по открытому небу, продолжает повышать градус конфронтационной риторики. В ближайшем окружении Трампа уже заявили, что готовы навязать России и Китаю новую гонку вооружений, что бы истощить эти страны.
Об этом заявил Маршалл Биллингсли, переговорщик по контролю над вооружениями в администрации Трампа, выступая в Вашингтонском аналитическом центре. как передает Reuters.
"Президент ясно дал понять, что у нас здесь есть проверенная практика. Мы знаем, как победить в этой гонке, и знаем, как истощить противника. Если мы должны, мы будем это делать, но мы уверены, что хотели бы избежать этого", - заявил Биллингсли, указывая на главных соперников США - Россию и Китай.
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