|
Кокаїн у кальянній: судитимуть власника бару у центрі Києва
26 мая 2020 | 13:54
распечатать комментарии [0] добавить в
Столична прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який підозрюється у тому, що налагодив збут наркотичних засобів у своєму кальян-барі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook прокуратури міста Києва.
“...скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який налагодив збут наркотичних засобів на території міста Києва. Встановлено, що власник одного із кальян барів у центрі столиці неодноразово збував наркотики серед кола знайомих безпосередньо в приміщенні свого закладу”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що затримання наркоторговця відбулося у грудні 2019 року співробітниками ГУ БКОЗ СБ України та Печерського УП ГУНП в місті Києві за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
“У ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 200 г кокаїну, ваги та пакувальний матеріал”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
также читайте
|
по теме
У Києві вилучили 400 тис. доларів "воровського общака" і заочно повідомили про підозру "злодію в законі"
26. 05. 2020 | 12:36
У Києві заочно повідомили про підозру "злодію в законі" на прізвисько "Андрій Львівській" або "Нєдєля" й під час обшуків виявили 400 тисяч доларів "общака", зброю, "чорнові" записи та документи, що можуть свідчити про вчинення злочинів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
На Харьковщине обнаружили рабов
26. 05. 2020 | 10:02
В Харьковской области семейная пара вербовала и перевозила людей, которых заставляла работать бесплатно в ее фермерском хозяйстве.
Вагифу Алиеву добавили еще 3,7 га для строительства ТРЦ на месте Ледового стадиона в Киеве
26. 05. 2020 | 09:38
Киевская горгосадминистрация (КГГА) разрешила проектировать строительство многофункционального комплекса на трех участках общей площадью 3,7 га у станции метро “Ипподром”. Заказчики строительства – ООО “Укрсоцстройинвест” и ЧП “Альтернатива плюс”, входящие в группу “Мандарин Плаза Групп” известного бизнесмена Вагифа Алиева (на фото справа). Участки граничат с землей, на которой расположен купленный “Укрсоцстройинвестом” в 2010 году недостроенный Ледовый стадион. Напомним, что три года назад Вагиф Алиев анонсировал строительство на месте Ледового стадиона самого большого в Украине ТРЦ, под который, видимо, столичные власти ему и добавили еще несколько гектаров.
За 30 лет население Украины сократилось почти на 10 млн человек
26. 05. 2020 | 09:35
Количество наличного населения Украины по состоянию на 1 января 2020 года составляло 41 902,4 тыс. человек. Это на 9 936,1 тыс. человек меньше, чем на 1 января 1990 года (51 838,5 тыс. человек). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»