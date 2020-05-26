Кокаїн у кальянній: судитимуть власника бару у центрі Києва

26 мая 2020 | 13:54

Столична прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який підозрюється у тому, що налагодив збут наркотичних засобів у своєму кальян-барі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook прокуратури міста Києва.

“...скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який налагодив збут наркотичних засобів на території міста Києва. Встановлено, що власник одного із кальян барів у центрі столиці неодноразово збував наркотики серед кола знайомих безпосередньо в приміщенні свого закладу”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що затримання наркоторговця відбулося у грудні 2019 року співробітниками ГУ БКОЗ СБ України та Печерського УП ГУНП в місті Києві за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

“У ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 200 г кокаїну, ваги та пакувальний матеріал”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.