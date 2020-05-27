Так, по данным журналистов, вооруженное нападение на Питера произошло на территории жилкомплекса в центре столицы, где он живет вместе с семьей. Вчера, около 18:00 двое злоумышленников сделали в сторону иностранца 7 выстрелов из пистолета "Форт" и пистолета-пулемета "Скорпион". Пять пуль попали черногорцу в грудь. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, на данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

В свою очередь полицейские объявили план перехвата нападавших "Сирена". Они скрылись с места преступления на автомобиле "Smart" и попытались поджечь свой транспорт, чтобы скрыть улики. Однако из-за своей неосторожности преступники чуть было не сгорели сами - ими были получены ожоги головы.

Некоторые СМИ утверждают, что преступников уже задержали, однако официального подтверждения этой информации еще нет.

Также по данным журналистов, Печерское отделение полиции Киева, где изначально было зарегистрировано дело о покушении на Питера Знице, было отстранено от следствия.

"Дело взяли к себе работники Департамента стратегических расследований из-за личности потерпевшего, который имеет некоторое отношение к одному из наркокартелей Черногории. Вероятно, что ДСРовцы его "сопровождали" по одному из уголовных дел, связанных с контрабандой наркотиков", - отметил источник издания.

Стоит отметить, что самыми влиятельными группировками Черногории, которые занимаются контрабандой кокаина с территории Южной Америки в Европу, являются кланы "Кавач" и "Шкаляры" родом из города Котор на берегу Адриатического моря. Так, изначально они действовали сообща, однако после исчезновения партии кокаина весом в 200 кг кокаина в испанской Валенсии в 2014 году, между картелями началась война. По неофициальным данным, ее жертвами за последние пять лет стали около 40 человек с обеих сторон.