ТЕМА

Кабмин подпишет меморандум о поставках сжиженного газа из США

28 мая 2020 | 08:57

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Вторым участником проекта выступит американская Louisiana Natural Gas Exports.


Кабинет министров в среду одобрил меморандум о сотрудничестве с компанией Louisiana Natural Gas Exports по содействию поставкам сжиженного газа из США в Украину. 
 
Текст меморандума обнародовал в телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.
 
Украина рассчитывает на 5,5 млрд кубометров американского газа через Польшу.
 
Для этого может потребоваться расширение установок по регазификации в Свиноуйсьце или строительство плавучей регазификационной установки в Гданьске, а также прокладка нового трубопровода между польским газовым узлом "Германовице" и газохранилищем "Бильче-Волица" с украинской стороны.
 
Окончательные соглашения могут в себя включать долгосрочный договор на поставку СПГ из США, а также договор о хранении газа в подземных хранилищах Украины.
 
"Цель этого меморандума о сотрудничестве заключается в консолидации усилий участников для реализации проекта по диверсификации поставок газа в Украину путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа происхождением из США, расширения существующей и/или строительства новой трансграничной газовой инфраструктуры для интеграции газовой инфраструктуры Украины и ЕС", - говорится в тексте.
 
Срок проекта - не меньше 20 лет.
 
Напомним, что в начале марта бывший замглавы Минэкоэнерго Константин Чижик в интервью "Интерфаксу-Украина" говорил, что Украина и США собираются организовать поставки сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд куб. м ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских ПХГ.
 
По его словам, оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины". Для запуска этого проекта в полном объеме необходимо от двух до трех лет, поскольку сегодня остаются ограниченными возможности польской стороны для принятия заявленного объема газа.


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Фото Хэльмута Ньютона
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100