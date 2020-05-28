Кабмин подпишет меморандум о поставках сжиженного газа из США

28 мая 2020 | 08:57

Вторым участником проекта выступит американская Louisiana Natural Gas Exports.

Кабинет министров в среду одобрил меморандум о сотрудничестве с компанией Louisiana Natural Gas Exports по содействию поставкам сжиженного газа из США в Украину.

Текст меморандума обнародовал в телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

Украина рассчитывает на 5,5 млрд кубометров американского газа через Польшу.

Для этого может потребоваться расширение установок по регазификации в Свиноуйсьце или строительство плавучей регазификационной установки в Гданьске, а также прокладка нового трубопровода между польским газовым узлом "Германовице" и газохранилищем "Бильче-Волица" с украинской стороны.

Окончательные соглашения могут в себя включать долгосрочный договор на поставку СПГ из США, а также договор о хранении газа в подземных хранилищах Украины.

"Цель этого меморандума о сотрудничестве заключается в консолидации усилий участников для реализации проекта по диверсификации поставок газа в Украину путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа происхождением из США, расширения существующей и/или строительства новой трансграничной газовой инфраструктуры для интеграции газовой инфраструктуры Украины и ЕС", - говорится в тексте.

Срок проекта - не меньше 20 лет.

Напомним, что в начале марта бывший замглавы Минэкоэнерго Константин Чижик в интервью "Интерфаксу-Украина" говорил, что Украина и США собираются организовать поставки сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд куб. м ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских ПХГ.