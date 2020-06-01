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В США отличился украинец, направив грузовик в толпу протестующих

01 июня 2020 | 12:51

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В сети появилось фото водителя грузовика, украинца Богдана Вечирко, который на большой скорости влетел в толпу протестующих из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда. Сейчас мужчину поместили в тюрьму округа Хеннепин. Об этом сообщает Fox9.


Богдан Вечирко, который направил свой грузовик в толпу протестующих. Фото: fox9.com

"Богдан Вечирко задержан по подозрению в нападении", — утверждают в управлении шерифа.

Уточняется, что протестующие сумели отбежать от летевшего на них грузовика, в связи с чем жертв удалось избежать. После того, как грузовик проехал сквозь толпу, Вечирко остановился, а к нему в кабину начали залазить протестующие.

Богдан Вечирко - по некоторым данным родом из Винницкой области. Ему 35 лет, проживает он в получасе езды от Миннесоты. Украинец работает на грузовую компанию как внешний подрядчик. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Американские СМИ пишут, что Вечирко был поклонником Трампа и отправлял "донаты" на его предвыборную кампанию. Также есть скриншоты из соцсетей, где видно, что Богдан служил в украинской армии.



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