ТЕМА

В минобразования пытались продать звание победителя конкурса за 3 млн.грн. Не продали

04 июня 2020 | 08:45

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В Киеве руководитель одного из директората Министерства образования и науки задержан во время получения 300 тыс грн неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК). Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора.


По данным следствия, чиновник требовал деньги от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на проведение опытно-конструкторских работ по созданию новейших технологий с призовым фондом 3 млн гривен.

При получении 5 тыс долларов США и 165 тыс гривен он был задержан правоохранителями.

В помещении Директората Минобразования проведены следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении. Продолжается досудебное расследование.



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