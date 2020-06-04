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В минобразования пытались продать звание победителя конкурса за 3 млн.грн. Не продали
04 июня 2020 | 08:45
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В Киеве руководитель одного из директората Министерства образования и науки задержан во время получения 300 тыс грн неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК). Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора.
По данным следствия, чиновник требовал деньги от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на проведение опытно-конструкторских работ по созданию новейших технологий с призовым фондом 3 млн гривен.
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