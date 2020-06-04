Вот фрагмент интервью, на основании которого пресса сделала свои выводы.

– Если бы мы столкнулись с той же самой болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я думаю, что мы бы склонились бы к тому, чтобы делать нечто среднее между тем, что делала Швеция, и тем, что делал остальной мир.

– Нечто среднее?

– Да, я думаю, что есть потенциал для улучшения в том, что мы делали в Швеции, совершенно ясно. И было бы хорошо знать более точно, что нужно было закрывать, чтобы лучше предотвратить распространение инфекции.

– До сих пор в Швеции слишком много преждевременных смертей?

– Да, несомненно.

– И с этим надо что-то делать?

– Да, и мы задумаемся в дальнейшем, есть ли способ это предотвратить.

После публикаций в СМИ, истолковавших его слова именно как констатацию неправоты властей Швеции, Тегнелль собрал пресс-конференцию, на которой объяснил, что ничего подобного в виду не имел. По его словам, он по-прежнему считает шведский подход правильным, хотя, как и любой другой, неидеальным. Он отметил, что на будущее надо извлечь из ситуации уроки, чтобы точнее понимать грань между ограничениями и допущениями.

По поводу шумихи в прессе эпидемиолог заметил, что давно уже ощущает себя мировой боксерской грушей.

Что же касается высказывания по поводу большого числа смертей, он с сарказмом спросил у журналистом: а какого ответа ждали комментаторы - что смертей в самый раз?

Ранее "Страна" писала, что в Швеции не самый высокий уровень заболеваемости, а также не так сильно пострадала экономика, как в странах на карантине.

Хотя и в этом государстве Скандинавии довольно ощутимо выросла безработица.