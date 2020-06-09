Зеленский поручил реформировать Службу внешней разведки

"Выполнение этих задач требует оптимизации организационной структуры, всех аспектов разведывательной деятельности и профессиональной подготовки сотрудников украинской внешней разведки. Валерий Витальевич, поручаю вам профессионально реформировать Службу внешней разведки Украины, введя современные модели управления разведывательной деятельностью, персоналом и стратегическими коммуникациями", - сообщил президент.

По словам Зеленского, приоритетом в деятельности Службы внешней разведки должны стать эффективное выявление потенциальных угроз, помощь в возвращении временно оккупированных территорий Украины, защита национальных экономических интересов, содействие оборонно-промышленному комплексу, противодействие враждебным информационным операциям и защита украинцев за рубежом.