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Зеленский поручил реформировать Службу внешней разведки
09 июня 2020 | 15:54
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести реформу Службы внешней разведки. Соответствующее поручение президент дал новому главе Службы Валерию Кондратюку. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По словам Зеленского, приоритетом в деятельности Службы внешней разведки должны стать эффективное выявление потенциальных угроз, помощь в возвращении временно оккупированных территорий Украины, защита национальных экономических интересов, содействие оборонно-промышленному комплексу, противодействие враждебным информационным операциям и защита украинцев за рубежом.
"Выполнение этих задач требует оптимизации организационной структуры, всех аспектов разведывательной деятельности и профессиональной подготовки сотрудников украинской внешней разведки. Валерий Витальевич, поручаю вам профессионально реформировать Службу внешней разведки Украины, введя современные модели управления разведывательной деятельностью, персоналом и стратегическими коммуникациями", - сообщил президент.
Напомним, на прошлой неделе Зеленский сменил главу Службы внешней разведки, назначив на должность вместо Валерия Евдокимова Валерия Кондратюка.
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