Торжество нищих духом 10 июня 2020 | 15:48 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Наблюдая за происходящим, начинаешь задумываться: а так ли плох тоталитаризм при складывающихся обстоятельствах? Будет ли откат в тоталитарное прошлое означать проигрыш современной цивилизации, или это – единственно возможное спасение?..

Американские полицейские преклоняют колени и моют ноги религиозным гуру американских африканцев. Все это чертовски трогательно и убого: как в мыльных операх для домохозяек. А в Мехико молодчики в черном крушат остановки и витрины: они, равно как и их американские единомышленники, грабящие фуры и магазины, протестуют против полицейского беспредела. А ведь этого следовало ожидать: зажравшиеся и обленившиеся необразованные любители простодушных телесериалов взялись перекраивать жизнь по своим ущербным лекалам. И убийство полицейскими в Миннеаполисе одинокого негра с неидеальной репутацией – тому не причина, а повод.



Отныне бунты "желтых жилетов" – повсюду! И дело не в том, что людей на планете развелось слишком много – прокормить можно значительно больше. Проблема в том, что капитализму не нужно столько работников. И с каждым годом и днем "лишних" будет все больше. Их выгоднее содержать, чем обеспечивать работой. Мир стремительно скатывается к социализму. Лишние люди не нуждаются в образовании, они просто считают, что им все должны по праву самого их рождения, что не напрягаясь, ничего не создав, они оказались обворованы – теми, кто катается на яхтах и пьет "Мадам Клико". Хипстеры и гопота стремительно захватывают мир, соцсети им – в помощь. Здесь они на равных спорят с оксфордской профессурой, собираются в стаи и придумывают лозунги, под которыми можно отправляться крушить бутики и строить баррикады. Согласитесь: это интереснее, чем торчать дома и втыкать в интернет, это легче чем искать работу или ежедневно слушать нудные лекции преподавателей.



Как управлять этой ежедневно растущей толпой – вопрос не из простых. Кажется, власть предержащие пока не нашли универсальной формулы. Но активно ее ищут. В противном случае дичайший популизм окончательно поглотит планету и все, что создано поколениями предков – от ядерных арсеналов до технологий создания микропроцессоров окажется в руках необразованных грет тунберг, поучающих с трибун и майданов седовласых носителей знаний и обладателей опыта.



Кажется, недавний коронапсихоз был испытанием одной из возможных схем управления дикой толпой. Полиция и нацгвардия не в состоянии обуздать беснующихся хипстеров. Зато, как показал первый опыт, толпу легко засадить под домашний арест, нагнав через медиа и соцсети жуткого страха. Благо, с необразованным, легковерным, простодушным пиплом этот трюк легко проделать. Но проблема в том, что нерастраченная в период карантина энергия сытых и неприкаянных народных масс непременно должна выплеснуться в еще больших масштабах по выходу с домашнего ареста. Что мы сегодня и наблюдаем.



Социальным психологам, специализирующимся на инстинктах толпы, придется ударно потрудиться, всякий раз выдумывая новые схемы "развода лохов", которых следует любой ценой загнать в стойло, хотя бы внешне не нарушая демократических табу. Но, представляется, что даже самые простодушные братья и сестры Греты Тунберг со временем раскусят этот трюк. И что тогда?...



А тогда – наступление на демократию во имя всеобщего спасения. Увы, следует признать, что изрядно повзрослевшие дети соцсетей и голливудских сказок не в состоянии пользоваться инструментами демократии, за которые боролись поколения их отцов. В Средневековье не было прямого избирательного права не потому, что феодалы были плохи: народ был дик и необразован. Кажется, сегодня человечество наблюдает откат в средневековье. Разница в одном: с тех пор мы добились значительного количества личных прав. А еще – добыли и накопили невиданное доселе скопище знаний, которые не только позволяют жить, не боясь голодной смерти, но и становятся опасными, ибо эти знания оказываются в руках неодикарей. И речь не только о прыщавых малолетках, крушащих витрины, но и о лидерах, которых они выбирают по своему разумению, образу и подобию.



История человечества доказывает: люди всегда рано или поздно справлялись с проблемами, которые перед ними возникали. Но сегодня, кажется, мы живем в совершенно уникальное время, когда все меняется нелинейно. И современной цивилизации может просто не хватить времени решить мегапроблему одичания. Раньше людей успешно отвлекали от недовольства жизнью перманентными войнами и завоеваниями. Сегодня такое решение маловероятно: во-первых, мы в состоянии себя тотально уничтожить; во-вторых, торговцы не позволят развязать настоящую кровавую войнушку с миллионами и миллиардами трупов. Мир глобализировался: капитализму нужны не столько территории, сколько производства и рынки сбыта. А для их завоевания у корпораций появились новые высокоэффективные инструменты, не требующие кровопролития.



Остается неразрешенным один архиважный вопрос: что делать с одуревшей, взбесившейся от переедания и безделья толпой? Увы, пока на горизонте маячит единственное решение: сворачивание демократии и возвращение тоталитаризма во всем его многообразии. Хотелось пошло упомянуть зачитанного до дыр Оруэлла, но отдаю себе отчет в том, что на земле с каждым днем все больше людей, его не читавших и вообще ничего не читающих. Для них могу порекомендовать фильм "Идиократия", снятый в 70-х. Провидческая лента, повествующая даже не о будущем, а о незаметно подкравшемся настоящем.



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