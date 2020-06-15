ЧП в центре Киева: пожар, зарезанная девушка и голый немец

15 июня 2020 | 19:22

Как информирует пресс-служба ГСЧС, ЧП произошло 14 июня на ул. Михайловская, 22. Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили мужчину, который находился на балконе горящей квартиры.

"Не теряя времени, бойцы начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения человека, однако тот проявлял сопротивление, не давая возможности спасателям приступить к тушению. Он агрессивно отталкивал лестницу от балкона, что составляло прямую угрозу жизни пожарных, и в конце просто выпрыгнув с балкона. Пострадавший сразу был передан бригаде скорой медицинской помощи в сопровождении правоохранителей", – говорится в сообщении.



После тушения пожара в квартире обнаружили тело женщины. Источник в правоохранительных органах сообщил, что на теле погибшей были ножевые ранения. Мужчиной, которой мешал спасателям попасть в квартиру, оказался гражданин Германии Шек Тобиас 1979 года рождения. Погибшая – местная жительница 1992 года рождения.