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ЧП в центре Киева: пожар, зарезанная девушка и голый немец
15 июня 2020 | 19:22
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Как информирует пресс-служба ГСЧС, ЧП произошло 14 июня на ул. Михайловская, 22. Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили мужчину, который находился на балконе горящей квартиры.
"Не теряя времени, бойцы начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения человека, однако тот проявлял сопротивление, не давая возможности спасателям приступить к тушению. Он агрессивно отталкивал лестницу от балкона, что составляло прямую угрозу жизни пожарных, и в конце просто выпрыгнув с балкона. Пострадавший сразу был передан бригаде скорой медицинской помощи в сопровождении правоохранителей", – говорится в сообщении.
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