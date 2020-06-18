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Вакарчук хочет покинуть парламент, но не может. Виновен Аваков?
18 июня 2020 | 12:29
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Верховная рада отказалась прекратить полномочия народного депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука. Их прекращение поддержали лишь 175 парламентариев. Об этом сообщает РБК-Украина.
Кроме того, о сложении полномочий объявила и парламентарий от фракции "Батькивщина" Ольга Белькова. Коллеги поддержали ее решение и отдали за прекращение ее полномочий 343 голоса.
Так, Вакарчук объявил о своем уходе из Рады в четверг, 11 июня, собрав представителей СМИ в Мариинском парке. Нардеп заявил, что его миссией было привести в парламент новых профессиональных людей и он считает ее "частично выполненной".
Парламентарий заявил, что намерен сосредоточиться на "большом образовательном проекте" для молодых лидеров, а "хейтеров" призывает оставить его партию в покое.
Однако в СМИ называли иную причину ухода Вакарчука из Рады. Ее озвучили неназванные источники в "Голосе". По этой версии, во фракции разразились противоречия из-за инициативы по увольнению министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук якобы единственный нардеп "Голоса", который отказался подписывать проект об отставке Авакова.
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