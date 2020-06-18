ТЕМА

Вакарчук хочет покинуть парламент, но не может. Виновен Аваков?

18 июня 2020 | 12:29

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Верховная рада отказалась прекратить полномочия народного депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука. Их прекращение поддержали лишь 175 парламентариев. Об этом сообщает РБК-Украина.


Кроме того, о сложении полномочий объявила и парламентарий от фракции "Батькивщина" Ольга Белькова. Коллеги поддержали ее решение и отдали за прекращение ее полномочий 343 голоса.

Так, Вакарчук объявил о своем уходе из Рады в четверг, 11 июня, собрав представителей СМИ в Мариинском парке. Нардеп заявил, что его миссией было привести в парламент новых профессиональных людей и он считает ее "частично выполненной".

Парламентарий заявил, что намерен сосредоточиться на "большом образовательном проекте" для молодых лидеров, а "хейтеров" призывает оставить его партию в покое.

Однако в СМИ называли иную причину ухода Вакарчука из Рады. Ее озвучили неназванные источники в "Голосе". По этой версии, во фракции разразились противоречия из-за инициативы по увольнению министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук якобы единственный нардеп "Голоса", который отказался подписывать проект об отставке Авакова.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100