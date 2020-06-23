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В Мукачево стреляли из автомата
23 июня 2020 | 10:20
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В Мукачево Закарпатской области произошла стрельба возле многоквартирного жилого дома. Неизвестные открыли огонь из автоматов. Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Закарпатской области.
Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 22 июня на улице Верди. По данным свидетелей, неизвестные из автомобиля совершили выстрелы из автоматического оружия.
В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.
"У нас открыто производство. Квалифицируется как хулиганство. Оперативники принимают меры, чтобы установить личность стрелка. Пострадавших нет от данного события. Предварительно выстрел был осуществлен в воздух", - сообщили в полиции.
Напомним, в начале февраля в Мукачево произошла стрельба с участием соратника бывшего нардепа Михаила Ланьо, в которой были ранены два человека.
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