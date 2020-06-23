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С начала года грузоперевозки резко упали
23 июня 2020 | 15:29
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Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Перевозки железнодорожным транспортом упали на 9,4% Грузовые перевозки в Украине в январе-мае 2020 года сократились на 16,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 229 млн т. В мае темпы снижения объемов грузоперевозок ускорились: в январе-апреле падение составило 15% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее; в январе-марте – 14,9%; в январе-феврале – 16%; в январе – 20,7%. Перевозки железнодорожным транспортом за пять месяцев сократились на 9,4% по сравнению с январем-маем 2019 года – до 119,8 млн т, автомобильным – на 29,2%, до 70,8 млн т. Транспортировка грузов водным транспортом сократилась на 10,1% – до 1,7 млн т, трубопроводным – на 24,7%, до 36,7 млн т, авиационным – на 3,7%, до 0,03 млн т. По итогам 2019 года грузоперевозки всеми видами транспорта выросли на 2,1%.
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