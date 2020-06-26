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37% украинцев верят, что мир заразили коронавирусом Китай, США, масоны или Гейтс
26 июня 2020 | 13:17
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Две трети украинцев считают, что Covid-19 был разработан специально.
66% украинцев считает, что у коронавируса искусственный тип происхождения, а каждый третий житель страны считает, что Covid-19 специально разработали и намеренно распространили по миру, чтобы уменьшить количество населения или ущерб отдельным странам.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Так, социологи конце мая - начале июня провели опрос среди 2 000 украинцев, в ходе которого предлагали выбрать, с каким из утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени.
Как сообщается, во время интервью респондентов просили выбрать среди следующих вариантов возникновения коронавируса:
Еcтественное возникновение и впоследствии распространение в мире;
Искусственная разработка в лаборатории, но случайное распространение в мире;
Специальная разработка и умышленное распространение в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам.
Кроме этого, респонденты могли назвать свой вариант.
Больше всего респондентов - каждый третий житель страны (37%) выбрали вариант, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам".
Еще 29% склонились к варианту, что Covid-19 "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью".
И лишь 18% выбрали вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился в мире.
Кроме того, респондентам, которые выбрали вариант об искусственном происхождении, но случайно распространен в мире, ставился дополнительный вопрос "А в какой стране, по Вашему мнению, был искусственно сделан коронавирус?". Стоит отметить, что вопрос задавался в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались.
"Подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, 3% - Россию. Другие страны назывались реже", - отмечают социологи.
В то же время, респондентам, которые выбрали вариант "коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам", задавался дополнительный вопрос "А кто, по Вашему мнению, ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса?". Вопрос также ставился в открытой форме.
"Половина респондентов (49%) затруднились ответить на вопрос. Вместе с тем, 26% считают, что Китай ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса. Далее следуют США (11%) и Россия (2%)", - говорится в сообщении.
Отметим, что 1,6% считают, что за создание и распространения несет ответственность некое "Мировое правительство", 0,9% - масоны, а 0,8% - Билл Гейтс.
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