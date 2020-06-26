ТЕМА

Шмыгаль не видит оснований для увольнения Авакова

26 июня 2020 | 13:46

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Глава Кабмина заявил, что Аваков эффективно управляет большой правоохранительной системой.


Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что нет оснований говорить об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. По его словам, правоохранительная система сейчас лучше, чем пять лет назад.

Об этом он сказал в интервью изданию НВ.

"Давайте не говорить о будущем, а говорить о тех вещах, которые есть сегодня. Он эффективно управляет большой правоохранительной системой. Она сегодня лучше, чем была пять лет назад. На данный момент у меня нет оснований говорить об увольнении или отставке министра внутренних дел", - подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, любой из министров готов к отставке.

"Если будет основание для отставки любого из министров или премьера, я это приму от общества, от Верховной рады и президента. Думаю, любой из министров к этому готов... Я нанятый государством менеджер, который хочет эффективно и результативно делать свою работу и показать обществу результат", - сказал глава Кабмина и подчеркнул, что политические интриги или амбиции его не интересуют.



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