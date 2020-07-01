Стрельба за валюту. За 6 лет у нас не появился патронный завод

01 июля 2020 | 08:56 , Михаил ЖИРОХОВ, Военный эксперт

Единственный украинский патронный завод был захвачен в Луганске, с тех пор проблема боеприпасов для стрелкового оружия решается от случая к случаю.

Хотя идет уже седьмой год войны на Донбассе, не теряет остроты вопрос с обеспечением боеприпасами. Причем не только ВСУ, но и других силовых ведомств. Стоит отметить, что проблемы существуют практически по всему ассортименту - от 9 мм пистолетных патронов до 152 мм артиллерийских снарядов. И если артиллерийские снаряды сейчас на фронте используются крайне ограниченно (по большей части основной расход идет на учениях) и у нашей военной промышленности есть какой-никакой, но люфт по времени, то с патронами к стрелковому оружию и пехотному вооружению приходится решать все сложнее. На данный момент государство использует самый простой вариант - закупает за рубежом, тратя драгоценную валюту.

Так, на днях стало известно о том, что ГК "Укрспецэкспорт" в декабре 2019 г. купила у турецкой компании Turaç Dış Ticaret Ltd. Şti больше одного миллиона пистолетных патронов калибра 9×19 мм Парабелум за $237 тыс. Интересно, что, во-первых, что это не стандартный советский патрон для пистолета Макарова, а, во-вторых, именно такие патроны должна была выпускать сборочная патронная линия, купленная несколько лет назад МВД на деньги налогоплательщиков.

Всего было потрачено $1,7 млн, и в декабре 2018 г. ее "запустили" на казенном научно-производственном объединении "Форт" МВД Украины. Однако практически сразу выяснилось, что вместо современной линии было приобретено устаревшее, неисправное оборудование. По горячим следам были сообщения об открытии уголовного дела по этому факту, однако конкретных результатов на сегодня нет. Как нет и патронов.

На фоне "патронного голода" довольно странными выглядят сообщения о том, что Государственная пограничная служба Украины провела испытания нового пистолета-пулемета SMG-15 под патрон калибра 9х19 мм. Образец позиционируется как новинка от фирмы "УКРОП", которая уже поставляет в армию снайперские винтовки UAR-10 для замены штатных СВД советского производства. По некоторым сведениям, небольшая партия SMG-15 уже отправлена на испытания непосредственно в подразделения Службы.

Причем необходимость принятия на вооружение условно отечественного образца (стволов для него мы так и не производим) довольно сомнительна. Ведь еще в сентябре 2019 г. стало известно, что Погранслужба получила 2 тыс. пистолетов-пулеметов МР5 турецкого производства. Тогда директор фирмы-производителя заявлял о том, что в ближайшее время в Украину будет поставлена еще одна такая же партия. То есть с большой долей вероятности можно предположить, что у пограничников ныне на вооружении 4000 единиц достаточно неплохого пистолета-пулемета (а Турция всего лишь производит его по немецкой лицензии).

Надо ли покупать еще пистолеты-пулеметы, которые в силу своих характеристик годятся только для вооружения досмотровых групп в аэропортах и на железнодорожных вокзалах? Ведь основным оружием для пограничников, которые непосредственно задействованы в охране государственной границы, остается все тот же автомат Калашникова в двух калибрах. Именно с ним "зеленые фуражки" и защищали границу в горячие дни лета 2014 г. И заменять его на пистолет-пулемет никто не собирается. Мало того, по результатам войны на Донбассе вооружение пограничников только усиливают - в том числе и за счет передачи тяжелого пехотного.

Большие вопросы остаются и по боеприпасам к основному оружию ВСУ - автоматам Калашникова калибра 5,45 мм и 7,62 мм. Запасы патронов калибра 7,62 мм еще есть, но сокращаются буквально каждый день, ведь кроме ведения войны на Донбассе есть еще боевая подготовка в тылу.

Патроны же калибра 5,45 мм уже дефицит, который пытаются решить в том числе и за счет внешних поставок. Важным партнером в этом стала Литва, которая в трех партиях (в 2014, 2017 и 2019 гг.) передала несколько миллионов патронов еще советского производства, которые оставались на ее территории после 1991 г.

С одной стороны - в условиях, когда наша страна, по крайней мере на словах, идет в НАТО, то вопрос о строительстве завода по производству патронов советского образца уже не стоит так остро. С другой стороны, даже если будет принято принципиальное решение о переходе армии на стрелковое вооружение образца НАТО, все имеющееся советское не будет отправлено в утиль, а пойдет на вооружение, например, частей территориальной обороны. А значит, потребность в патронах останется, хотя и не в таких объемах, которые требуются сейчас.

Собственно говоря, массовый переход ВСУ на западные образцы вооружения - это исключительно вопрос времени. И об этом свидетельствует опыт соседних постсоветских стран, которые не входят в НАТО, но в тоже время находятся в западной зоне влияния. Например, Грузия в рамках выделенных средств американской помощи полностью переходит на американские винтовки М4. Причем М4А3 производства Bushmaster используются отдельными подразделениями грузинской армии уже 13 лет - начиная с 2007 г.

В целом же необходимо отметить, что разговоры о строительстве патронного завода ведутся начиная с 2014 г. В Министерстве обороны Украины даже рассматривались конкретные предложения от корпорации "ТАСКО" и компании Stiletto Systems LTD, однако по разным причинам от их реализации отказались.

При этом необходимо понимать, что строительство завода (или даже просто линии) - это только вершина айсберга. Следом идет налаживание устойчивой работы целой цепочки смежников, от производства необходимых взрывчатых веществ до таких, казалось бы, элементарных вещей, как ящики и укупорка. Производства всего этого в Украине за 29 лет независимости просто не было, а потому его придется создавать с нуля. А значит, такое решение должно быть подкреплено не только финансово, но и организационно.

"Деловая столица"