ТЕМА

Зеленский призвал готовиться ко второй волне коронавируса

30 июня 2020 | 18:10

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных.


Об этом сообщается на сайте Офиса президента по итогам традиционного селекторного совещания.
 
Отмечается, что сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.
 
Зеленскому доложили, что десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом Львовская область. За последние сутки там выявили 143 новых случая, три человека скончались.
 
"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему", - подчеркнул президент.


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

фото Брюс Гилден
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100