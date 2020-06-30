Зеленский призвал готовиться ко второй волне коронавируса

30 июня 2020 | 18:10

Сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента по итогам традиционного селекторного совещания.

Отмечается, что сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

Зеленскому доложили, что десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом Львовская область. За последние сутки там выявили 143 новых случая, три человека скончались.