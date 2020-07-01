Нлава НБу ушел в отставку из-за политического давления

01 июля 2020 | 23:00

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий, который рассчитывал быть на своей должности до 2025 года, подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Сегодня Председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию", - сказано в нем.



По словам Смолия, систематическое политическое давление делает невозможным выполнение обязанностей.



"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Яков Смолий.