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Нлава НБу ушел в отставку из-за политического давления
01 июля 2020 | 23:00
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Председатель Национального банка Украины Яков Смолий, который рассчитывал быть на своей должности до 2025 года, подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении НБУ.
"Сегодня Председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию", - сказано в нем.
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