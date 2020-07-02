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Новые санкции США заблокируют 700 млн евро на завершение «Северного потока - 2»
02 июля 2020 | 15:25
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Всего в трубу вылетят 12 млрд евро инвестиций, подсчитали в Nord Stream 2 AG.
Расширение санкций США против «Северного потока - 2» заблокирует около 700 млн евро инвестиций в завершение строительства газопровода. Об этом ТАСС заявили в среду в операторе проекта - компании Nord Stream 2 AG.
«Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около 700 млн евро инвестиций в завершение строительства газопровода», - сообщили в компании.
Более того, как полагают в Nord Stream 2 AG, эти санкции поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе примерно 8 млрд евро, вложенных непосредственно в строительство «Северного потока - 2», а также 3 млрд, инвестированных в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии, и 750 млн - в Чехии. Эта инфраструктура была построена для доставки газа из «Северного потока - 2» на рынки по всей Европе.
«Необходимо отметить, что данные санкции представляются рассчитанными на увеличение поставок в Европу более дорогостоящего американского СПГ путем уничтожения потенциального конкурента. Фактически без газопровода «Северный поток - 2» европейские промышленные и частные потребители будут вынуждены ежегодно платить на миллиарды больше за этот ключевой энергетический ресурс», - заключили в компании.
Ранее американский конгрессмен Стив Уомак сообщил в «Твиттере», что Сенат включил в проект оборонного бюджета страны дополнительные санкции против «Северного потока - 2».
В конце 2019 года американский президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, в который было включено положение о санкциях в отношении «Северного потока - 2», в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. После этого швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для «Северного потока - 2», приостановила работы и отозвала свои суда.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что газопровод будет достроен своими силами.
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