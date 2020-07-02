Лукашенко считает, что поступил мудро в ситуации с коронавирусом

02 июля 2020 | 19:52

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что страна одолела коронавирус. Об этом он заявил во время вручения госнаград, передает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь "продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость".

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - сказал он.

Напомним, Лукашенко уверен, что он принял правильное решение, отказавшись от введения жесткого карантина из-за COVID-19. По его словам, коронавирусные пневмонии - лишь малая часть опасных болезней, существующих в мире, а смертность от них низкая. Он считает, что Умирают в основном люди, здоровье которых подкосили многие другие болезни, - сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет, ожирение.

В конце мая Лукашенко заявил, что Беларусь еще месяц будет "барахтаться" с коронавирусом.

В июне президент Беларуси призвал граждан "не напрягаться" из-за коронавируса, но и не расслабляться.