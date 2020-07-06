В Мукачево из РПГ стрельнули в аквапарк

06 июля 2020 | 17:46

В Мукачево из гранатомета обстреляли оздоровительно-спортивный комплекс “Аква Сити”, расположенный на окраине города. Стреляли около трех часов ночи.

Предварительно повреждено 7-9 стеклянных панелей здания и беседки, которые стоят у здания. На крыше одной из беседок застрял снаряд из РПГ, который не разорвался, сообщает Mukachevo.net



По информации Главного управления национальной полиции Закарпатья, правоохранители начали следствие по факту умышленного повреждения имущества, то есть ч. 2 статьи 194 УК.

от ТЕМЫ. А Зеленский до сих пор молчит. И Аваков молчит...