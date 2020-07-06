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В Мукачево из РПГ стрельнули в аквапарк
06 июля 2020 | 17:46
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В Мукачево из гранатомета обстреляли оздоровительно-спортивный комплекс “Аква Сити”, расположенный на окраине города. Стреляли около трех часов ночи.
Предварительно повреждено 7-9 стеклянных панелей здания и беседки, которые стоят у здания. На крыше одной из беседок застрял снаряд из РПГ, который не разорвался, сообщает Mukachevo.net
от ТЕМЫ. А Зеленский до сих пор молчит. И Аваков молчит...
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