ТЕМА

Рада продолжит бороться за судебную реформу

21 июля 2020 | 08:52

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Главной реформой в Украине на сегодня является судебная, но власть далека от ее завершения.


 
 

Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24", передает "ДС".

 
 

"Судебная реформа, как и любая другая в нашем государстве, продолжается перманентно с момента обретения независимости. К большому сожалению, за почти 30 лет не удалось достичь какого-либо успеха в ключевых реформах. А я глубоко убежден, что судебную реформу можно практически считать реформой номер один. В случае отсутствия нормальной судебной реформы разрушается доверие друг к другу. В случае разрушения доверия мы разрушаем доверие иностранных партнеров", — заявил Стефанчук.

 
 

По словам первого вице-спикера Рады, "судебная власть должна почувствовать себя властью".

 
 

"Но власть — это то, что обязывает к несению ответственности за шаги, которые совершены. На сегодня я не могу сказать, что мы приблизились к завершению этой реформы. Это очень важный и сложный процесс, потому что судебная ветвь власти имеет отдельные ограничения, прежде всего — в соответствии с Конституцией", — отметил он.

 
 

Как сообщала "ДС", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что парламент вскоре рассмотрит законопроекты о судоустройстве и статусе судей.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

© Информфото/Алексей Мальцев Пока российское Нечерноземье испытывает последствия сильнейшей за десятки лет засухи, на Рязанщине предприимчивые фермеры совхоза «Заречный» воспользовались моментом и отвели одно из своих полей под плантацию ананасов. 22 гектара грядок с экзотическими плодами обслуживает специально нанятая бригада полевых рабочих из Таджикистана под руководством приглашенного из Коста-Рики опытного агронома Хуана Фернандеса Сапатеро. Он еще в конце мая посоветовал рязанским фермерам закупить рассаду ананаса сорта Красный испанский Монте Лирио, который неприхотлив к погодным условиям и быстро дает хороший урожай на новых для себя землях. Результат работы не заставил себя ждать уже совсем скоро на прилавки Рязани впервые в её истории поступят первые партии отечественных ананасов. Руководство совхоза, вдохновленное успехом, уже подумывает о высадке в следующем году банановых пальм, привезенных из Камбоджи. Тем временем местные умельцы уже наладили производство самогонки из недозревших плодов. «Ананасовка» из совхоза «Заречный» стала настоящим хитом на районных свадьбах.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100