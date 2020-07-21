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Рада продолжит бороться за судебную реформу
21 июля 2020 | 08:52
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Главной реформой в Украине на сегодня является судебная, но власть далека от ее завершения.
Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24", передает "ДС".
"Судебная реформа, как и любая другая в нашем государстве, продолжается перманентно с момента обретения независимости. К большому сожалению, за почти 30 лет не удалось достичь какого-либо успеха в ключевых реформах. А я глубоко убежден, что судебную реформу можно практически считать реформой номер один. В случае отсутствия нормальной судебной реформы разрушается доверие друг к другу. В случае разрушения доверия мы разрушаем доверие иностранных партнеров", — заявил Стефанчук.
По словам первого вице-спикера Рады, "судебная власть должна почувствовать себя властью".
"Но власть — это то, что обязывает к несению ответственности за шаги, которые совершены. На сегодня я не могу сказать, что мы приблизились к завершению этой реформы. Это очень важный и сложный процесс, потому что судебная ветвь власти имеет отдельные ограничения, прежде всего — в соответствии с Конституцией", — отметил он.
Как сообщала "ДС", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что парламент вскоре рассмотрит законопроекты о судоустройстве и статусе судей.
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