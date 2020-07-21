Рада продолжит бороться за судебную реформу

© фото:

© Информфото/Алексей Мальцев Пока российское Нечерноземье испытывает последствия сильнейшей за десятки лет засухи, на Рязанщине предприимчивые фермеры совхоза «Заречный» воспользовались моментом и отвели одно из своих полей под плантацию ананасов. 22 гектара грядок с экзотическими плодами обслуживает специально нанятая бригада полевых рабочих из Таджикистана под руководством приглашенного из Коста-Рики опытного агронома Хуана Фернандеса Сапатеро. Он еще в конце мая посоветовал рязанским фермерам закупить рассаду ананаса сорта Красный испанский Монте Лирио, который неприхотлив к погодным условиям и быстро дает хороший урожай на новых для себя землях. Результат работы не заставил себя ждать уже совсем скоро на прилавки Рязани впервые в её истории поступят первые партии отечественных ананасов. Руководство совхоза, вдохновленное успехом, уже подумывает о высадке в следующем году банановых пальм, привезенных из Камбоджи. Тем временем местные умельцы уже наладили производство самогонки из недозревших плодов. «Ананасовка» из совхоза «Заречный» стала настоящим хитом на районных свадьбах.