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Суд виправдав затриманого у квітні "плавця" з київського Гідропарку Бур'янова

21 июля 2020 | 09:48

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Провадження закрито за відсутністю події і складу правопорушення.


Дніпровський районний суд міста Києва виправдав киянина Валентина Бур'янова, якого у квітні затримали поліцейські у столичному Гідропарку за порушення карантинних обмежень.

Про це повідомив він сам у фейсбуці.

"Дніпровський суд міста Києва виправдав мене у справі про адміністративне правопорушення щодо подій від 06.04.2020 в Гідропарку (закрив провадження за відсутністю події і складу правопорушення)", - написав Бур'янов.

Він наголосив, що оскільки в його діях не було нічого протиправного, то "на уповноважену особу, яка складала протокол, і на його команду бійців чекає кримінальна відповідальність".

Нагадаємо, у квітні в Києві поліцейські перекрили Венеціанський міст у Гідропарку, через який можна дістатися до спортмайданчика просто неба, у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів, що забороняє заняття спортом у парках. Ситуація дійшла до абсурду, коли один зі спортсменів (Бур'янов, - ред.) вирішив переплисти річку, щоб потрапити на спортмайданчик. На іншому березі його зустріли десятеро поліцейських і змусили повернутися.

Пізніше Бур'янов розповів, чому вирішив піти на такий крок. 28 квітня він приїхав до будівлі МВС на коні, щоб "показати середньовіччя, яке панує у правоохоронній системі".

"Лівий берег"



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