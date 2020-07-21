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Суд виправдав затриманого у квітні "плавця" з київського Гідропарку Бур'янова
21 июля 2020 | 09:48
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Провадження закрито за відсутністю події і складу правопорушення.
Дніпровський районний суд міста Києва виправдав киянина Валентина Бур'янова, якого у квітні затримали поліцейські у столичному Гідропарку за порушення карантинних обмежень.
Про це повідомив він сам у фейсбуці.
"Дніпровський суд міста Києва виправдав мене у справі про адміністративне правопорушення щодо подій від 06.04.2020 в Гідропарку (закрив провадження за відсутністю події і складу правопорушення)", - написав Бур'янов.
Він наголосив, що оскільки в його діях не було нічого протиправного, то "на уповноважену особу, яка складала протокол, і на його команду бійців чекає кримінальна відповідальність".
Пізніше Бур'янов розповів, чому вирішив піти на такий крок. 28 квітня він приїхав до будівлі МВС на коні, щоб "показати середньовіччя, яке панує у правоохоронній системі".
"Лівий берег"
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