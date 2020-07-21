У Києві відновлюють "летючу тарілку"

21 июля 2020 | 09:52

У Києві тривають роботи з реставрації модерністської будівлі "Летючої тарілки" біля метро "Либідська". Про це повідомляє MediaKyiv.

Тарілку побудували ще 1971-го року за проєктом відомого архітектора, художника, поета і композитора Флоріана Юр’єва, якому нині 90 років. За неї автор отримав нагороду "За новаторство в архітектурі". Він намагався реалізувати задуману ідею ще в 60-х, але радянські архітектори разом із владою були проти реалізації.

Юр’єв хотів зробити особливістю будівлі унікальну світломузичну залу, проте замість світломузичних установок її оформили фресками в жанрі соцреалізму. Після відкриття будівля перейшла до Інституту науково-технічної інформації. У 1990-ті споруда почала занепадати. Вісім років тому керівництво інституту вирішило передати будівлю Фонду держмайна, бо вона стала непридатною.

Рятувати споруду взявся архітектор та реставратор Віталій Молочко.

"Я давно «живу» цією будівлею. Об’єднавши своїх знайомих друзів разом з Флоріаном, ми вирішили пофарбувати його унікальний концертний зал «Тарілку» - пам’ятник радянському модернізму", - зазначив він.

Молочко додав, що вже через тиждень кияни матимуть змогу спостерігати за оновленим виглядом "Летючої тарілки".

Нагадаємо, у травні минулого року в Українському кризовому медіацентрі презентували проєкт реставрації "Летючої тарілки".

Будівлю на цей момент здано на 50 років в оренду компанії бізнесмена Вагіфа Алієва, який поруч будує торговий центр Ocean Mall. Згідно з договором оренди, фірма забудовника повинна зробити ремонт і реконструкцію модерністської будівлі.