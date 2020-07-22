Спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством

Про це повідомляє пресслужба харківської поліції.

"Нині чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються всі версії кримінального злочину", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку будинку спільника знайшли вибухівку і зброю. Вони вилучені та будуть направлені на експертне дослідження.

"Під час огляду домоволодіння громадянина поліцейські вилучили 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 2 корпуси ручних гранат Ф-1 та 6 запалів типу УЗРГМ до них, 3 навчально-імітаційні запали, 2 пістолети ТТ , "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї", - повідомили в поліції.