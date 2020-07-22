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Спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством

22 июля 2020 | 11:58

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В нього вилучили цілий арсенал.


Поліція в Харкові затримала можливого спільника чоловіка, який утримував заручників у Луцьку. 44-річний місцевий мешканець погодився співпрацювати зі слідством.

Про це повідомляє пресслужба харківської поліції.

"Нині чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються всі версії кримінального злочину", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку будинку спільника знайшли вибухівку і зброю. Вони вилучені та будуть направлені на експертне дослідження.

"Під час огляду домоволодіння громадянина поліцейські вилучили 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 2 корпуси ручних гранат Ф-1 та 6 запалів типу УЗРГМ до них, 3 навчально-імітаційні запали, 2 пістолети ТТ , "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї", - повідомили в поліції.



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